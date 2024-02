La caja amarilla de los planes, la nueva manera de redescubrir Madrid perfecta para este San Valentín

Una caja con cinco experiencias, una por sentido, que aseguran redescubrir Madrid como nunca antes se había hecho y que estará disponible a partir del lunes, 5 de febrero

Una experiencia, de momento, solo apta para 10 personas que residan en Madrid y cuya lista de espera ya supera las 100 personas

Aunque parte de sus planes aún no se han desvelado, entre ellos se encuentran actividades secretas para dos personas, convirtiendo esta caja en un regalo ideal para disfrutar de este San Valentín en pareja

Madrid, febrero de 2024. La caja amarilla de los planes, el último proyecto de DreaMad, verá la luz el próximo lunes, 5 de febrero, con una experiencia que asegura redescubrir la ciudad de Madrid con planes para cada uno de los cinco sentidos. Con la capital como principal protagonista, esta caja temática solo estará disponible para 10 personas con residencia en la ciudad y con actividades secretas para dos personas, entre otras cosas, convirtiéndolo en una magnífica opción para regalar este San Valentín.

La caja amarilla, por supuesto, como los colores corporativos de la marca que está detrás, concentrará en su interior un plan para cada uno de los sentidos: vista, tacto, gusto, oído y olfato. Estos permitirán al selecto grupo de las 10 personas que consigan una de las plazas recibir en su domicilio un pack con todos los elementos e indicaciones indispensables para poder vivir cada una de las experiencias.

“Llevo más de 8 años viviendo en la ciudad y puedo asegurar que la conozco mucho más que gente que lleva aquí 15 años más que yo. La ciudad de Madrid, más allá de vivirse en sus calles, ofrece un sinfín de posibilidades más para experimentarla: en casa, ahí fuera, en lugares secretos… A través de esta caja, he conseguido paquetizar de una manera muy fácil, sencilla y cómoda, planes que más allá de permitirte conocer la ciudad un poco más, van a conseguir que te enganches a ella, un poquito más si cabe, sin tenerte que parar a pensar lo que está de moda, los sitios nuevos que han abierto, lo que no te puedes perder, etc.”, declara Bañuls, impulsor del proyecto de La Salita y quien está detrás de la cuenta de Instagram @dreamad.planes.

Después de abrir su lista de espera, la caja amarilla de los planes cuenta con más de 100 personas apuntadas para conseguir una de las 10 cajas que estarán disponibles desde el próximo lunes, 5 de febrero, por 150 € con envío al domicilio incluido.

“La idea, si todo sigue su cauce, es que próximamente se habiliten más plazas, aunque siempre creando ese equilibrio entre la exclusividad de los planes que se pueden vivir gracias a esta caja y la magia que es llevar un proyecto como este a casa de personas que viven en Madrid y, ojalá, con el paso de los meses, a gente que vive fuera”, afirma su creador.