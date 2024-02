Carlos García-Valiño y su experiencia laboral como creador de GUR

La creación de la empresa GUR emerge como un compromiso continuo con contribuir positivamente a la vida de las personas, desafiando las injusticias y promoviendo un ideal arraigado en la verdad y la justicia, asimilado desde mi experiencia en el mundo laboral antes de crear mi idea empresarial.

El año 2001 marcó un hito crucial en la vida de Carlos García-Valiño, presidente de GUR, antes de que esta empresa se convirtiera en una realidad tangible. Inmerso en el mundo laboral, específicamente en el peonaje, donde convergen individuos diversos, desde jóvenes que costeaban sus estudios hasta aquellos con familias a su cargo, Carlos vivió experiencias variadas. Su entrada en el mundo laboral se dio como agente de servicio de carga y descarga de equipajes, un rol que le expuso a un compañerismo reminiscente de los lazos que forjó durante mi servicio militar obligatorio.

A medida que profundizaba en esta experiencia, Carlos redescubrió un compañerismo sólido entre colegas, similar al experimentado durante el servicio militar. Aunque intuía que esta unión no perduraría, sabía que dejaría una huella profunda en aquellos que compartieron ese tiempo con él, ya fueran superiores o compañeros de su mismo nivel.

El enfoque de Carlos García-Valiño Su enfoque, tratar a todos con igualdad y mantener la discreción en un lado mientras dejaba el protagonismo en el otro, le llevó a enfrentar las injusticias inherentes al sistema laboral. Más que una mera dicotomía entre ricos y pobres, su experiencia reveló una división entre víctimas y verdugos.

Carlos García-Valiño anhelaba tener algo propio, que no solo le perteneciera, sino que también brindara seguridad. Trabajó incansablemente con la idea de crear algo significativo para mejorar la vida de los demás. Siempre tuvo en mente convertir en realidad los sueños que otros prometen, pero que a menudo se desvirtúan frente a la adversidad.

La clave de su filosofía ha sido el orgullo personal y cómo uno se relaciona con los demás. Aquellos que actúan con amor y fe, humillándose, encuentran al final la recompensa o el fruto de sus esfuerzos. En contraste, los que buscan dominar con arrogancia y prepotencia son derrotados por la verdad y la justicia, que prevalecen sobre todo lo demás.

La creación de GUR El deseo de crear algo propio se transformó en una idea sólida y viable mientras trabajaba incansablemente para mejorar la vida de los demás. Así nació la semilla de GUR, una empresa concebida no solo como un acto de emprendimiento, sino como un testimonio de su compromiso con la creación de un cambio positivo.

Cada obstáculo en el camino se convirtió en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. La resiliencia y determinación se erigieron como sus aliados, utilizando la experiencia adquirida en su trayectoria laboral previa como un activo invaluable que proporcionó la perspicacia necesaria para superar los desafíos empresariales.

En la creación y consolidación de GUR, no solo se levanta una empresa, sino un legado construido sobre principios sólidos y la firme convicción de que el verdadero éxito reside en la coherencia con valores fundamentales. Carlos García-Valiño lleva consigo las lecciones aprendidas y la certeza de que GUR representa no solo un sueño realizado, sino un faro de autenticidad y contribución positiva en el vasto océano empresarial.