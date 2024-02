La AMT Sol y Playa otorga sus premios a proyectos innovadores que ofrecen soluciones tecnológicas para los destinos turísticos

Los proyectos ganadores han sido Fiwoo, We Travel Hub, Boldest y Weavair

El jurado estuvo compuesto por representantes de la AMT Sol y Playa, Instituto Tecnológico Hotelero, Segittur, Invattur y Fitur

Los ocho municipios integrados en la Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa (AMT) han entregado en la séptima edición de los AMT Smart Destinations Awards, evento que se ha producido en el marco del foro #techYdestino, de FITURTECHY. Los premiados son proyectos innovadores y soluciones innovadoras que permiten la aplicación de la tecnología en el desarrollo de los destinos turísticos.

Salou, Calviá, Adeje, Arona, Torremolinos, Lloret de Mar, San Bartolomé de Tirajana y Benidorm, de la mano del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), premian de esta manera los proyectos que apoyan los esfuerzos de los territorios en superar los retos para convertirse en Destino Turístico Inteligente (DTI), reconociendo a través de cuatro categorías a otros tantos proyectos.

Con la presencia de la Secretaria de Estado de Turismo, Rosa Morillo, representantes de la Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa, del ITH y de SEGITTUR han sido los encargados de entregar estos galardones que permitirán a las entidades y empresas en las categorías de gestión integral del destino, interacción con el turista y ciudadano, sostenibilidad medioambiental y promoción y marketing del destino.

De esta manera, se ha galardonado a Fiwoo, We Travel Hub, Boldest y Weavair entre las propuestas presentadas en las distintas categorías.

En la primera de ellas, destinada a la ‘Gestión integral del destino’ para Fiwoo, el encargado de recoger el galardón ha sido su CEO, Carlos Corrales. Esta es una solución que se configura como el primer IoT-Editor del mercado, que permite a los usuarios crear cualquier entidad dentro del sistema sin necesidad de conocimientos informáticos. Los encargados de entregar este premio fueron el vicepresidente del Patronato de Turismo de Salou, Héctor Maiquez; la concejala de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Ylenia Vega, y el presidente de ITH, Javier García Cuenca.

En la categoría de ‘Interacción con turista y ciudadano’, la propuesta premiada ha sido la de We travel hub, representada por su CEO Arturo Sanz. Se trata de una plataforma de marketing de afiliación especializada en el sector turístico. Ayuda a los creadores de contenido a monetizar las publicaciones relacionadas con viajes o destinos, y a los negocios turísticos a potenciar la venta cruzada de servicios complementarios a su actividad principal. Este premio lo entregó el alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, y la concejala de Turismo de Adeje, Patricia Paulsen.

La tercera de las categorías ha premiado las propuestas de ‘Promoción y marketing’. El jurado ha tenido en cuenta el trabajo de Boldest, representado por su Ceo Xosé Manuel Feijó, que contribuye a enriquecer los aplicativos webs de los destinos con la introducción de mapas y procesos interactivos. El alcalde de Calvià y presidente de la AMT, Juan Antonio Amengual, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, entregaron este premio.

Por último, también se ha reconocido en el apartado de ‘Sostenibilidad’, ha sido premiada Weavair, que ofrece una plataforma digital para la medición, notificación y verificación directa de las emisiones de gases de efecto invernadero para una implementación y financiación más eficiente de la inversión y la transición energética. En nombre de la CEO de esta empresa, Natalia Mykhaylova, recogió el galardón la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes. La propia alcaldesa, el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez, y la subsecretaria de la Conselleria de Innovación y Turismo de la Generalitat Valenciana, Elena Lumbreras, entregaron este premio.

El jurado ha estado compuesto por representantes de la Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa (AMT) y un grupo de expertos profesionales del ámbito turístico nacional y del sector hotelero, miembros de FITUR, SEGITTUR, Invattur e ITH.

Los finalistas por categoría han sido:

Gestión Integral del Destino

Real Travel

Visualfy

Interacción con turista y ciudadano

Etiquetas electrónicas (AEME).

Iurban.es.

Promoción y marketing.

Smartvel.

Amadeus.

Sostenibilidad.

Ulbios.

Horizontes Informática.

Sobre la AMT Sol y Playa La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa nace en 2017 con la iniciativa de ocho destinos turísticos pioneros en España, como son Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. Los objetivos clave son el tratamiento de los problemas que afectan a la financiación de los municipios turísticos y al compromiso con la digitalización del sector, la sostenibilidad, la accesibilidad y la cooperación entre destinos.