Avances en la estimulación magnética transcraneal profunda, con los profesionales de NEUROMODULACIÓN ZARAGOZA

La estimulación magnética transcraneal es un procedimiento no invasivo de estimulación cerebral que se basa en aplicar pulsos magnéticos en el córtex cerebral, con el objetivo de influir eléctricamente en algunos circuitos neuronales relacionados con algunas patologías.

Un ejemplo de esas puertas de acceso al cerebro es la corteza dorsolateral prefrontal (DLPFC), que es la diana principal en el tratamiento de la depresión. Utilizando esta diana terapéutica, esta técnica tiene un nivel de evidencia A en el tratamiento de la depresión resistente y los estudios más actuales, están demostrando cada vez una mayor eficiencia en los tratamientos, con mejores resultados, menor tiempo de tratamiento y menos efectos secundarios.

En la evolución imparable de esta novedosa técnica aumentan día a día el número de estudios dirigidos a valorar su eficacia en otras patologías diferentes a la depresión. En lo relativo a patologías neuro-psiquiátricas, existe evidencia de su eficacia en el tratamiento de la fibromialgia, las adicciones, migrañas, dolor neuropático o el trastorno obsesivo-compulsivo.

En el caso del TOC, para poder influir en el circuito cerebral que está relacionado con esta patología, es necesario acceder a áreas más profundas de la corteza cerebral, lo que precisa de un procedimiento de estimulación magnética transcraneal profunda.

Estudios relacionados con el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) han demostrado que esta patología provoca una excesiva actividad en las áreas mediales del lóbulo frontal, que se manifiesta con pensamientos obsesivos y actitudes irracionales que pueden ser difíciles de controlar por los individuos.

La razón de este comportamiento se debe a la disfunción del circuito Cortico-Estriado-Talámico y acceder a estas áreas no es posible a través de mecanismos terapéuticos convencionales, por lo que se precisa de una tecnología donde los pulsos magnéticos alcancen una mayor profundidad.

Las áreas corticales de acceso a ese circuito son varias: corteza dorsolateral prefrontal (DLPFC), corteza orbitofrontal (OFC), corteza medial prefrontal (mPFC), corteza cingulada anterior (ACC) y corteza motora suplementaria (SMA), y algunas de ellas precisan de estimulación magnética transcraneal profunda.

En este sentido, en la Unidad de Terapias Avanzadas de NEUROMODULACIÓN ZARAGOZA, bajo la dirección del médico psiquiatra Dr. Daniel Vicente Rivera junto a las doctoras Bianca Granados y Nuria Núñez, han anunciado la incorporación de aparatología avanzada para el tratamiento de estimulación magnética transcraneal profunda, convirtiendo la clínica en pionera en tratamientos de estimulación magnética transcraneal en Aragón.

Tecnología avanzada para la estimulación magnética transcraneal profunda (Deep TMS) Después de que en el año 2018 surgiera el primer dispositivo de estimulación magnética transcraneal profunda (Brainsway, bobina H7), han surgido nuevas tecnologías eficientes para los tratamientos de TOC.

Una de ellas es la bobina doble cono refrigerada DCC-03-125-C lanzada al mercado en el año 2023 de la mano de la empresa Neurosoft. La utilización de esta bobina DCC-03-125-C está indicada para realizar el protocolo de estimulación magnética transcraneal profunda en corteza prefrontal dorsomedial (DMPFC) con el dispositivo NEURO-MSX ADVANCED THERAPEUTIC. El protocolo aprobado por la FDA consiste en estimular al 100 % el umbral motor, 20 Hz. 2000 pulsos por sesión, 30 sesiones, 1 sesión al día.

NEUROMODULACIÓN ZARAGOZA, pioneros en terapias de estimulación magnética avanzada NEUROMODULACIÓN ZARAGOZA, en su compromiso con la innovación en el sector de la estimulación magnética transcraneal, dispone del dispositivo NEURO-MSX ADVANCED THERAPEUTIC, capaz de aplicar todos los protocolos de EMT que han demostrado eficacia hasta el momento, gracias a su doble fuente de alimentación que permite tratamientos de alta frecuencia sin perder potencia en los pulsos magnéticos. Este centro se convierte en uno de los primeros de España en la aplicación de Deep TMS. Además, la incorporación de esta tecnología le permitirá al centro profundizar en el estudio de las neurociencias y aplicar técnicas más efectivas a pacientes que no han obtenido resultados con otros tratamientos farmacológicos o de psicoterapia.

El equipo de médicos psiquiatras de la clínica, con formación internacional, ofrece variedad de servicios de neuromodulación como estimulación magnética transcraneal, neurofeedback de grado clínico, biofeedback, hemoencefalografía PIR y terapia con realidad virtual, aportando soluciones avanzadas adaptadas a las necesidades de cada paciente. En ese sentido, se convierte en un centro de referencia para el tratamiento de la depresión resistente, el tratamiento integral de los trastornos de ansiedad y el tratamiento no farmacológico del TDAH a través de técnicas de neuromodulación.