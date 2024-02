Sorprender con el pack anti San Valentín

El 14 de febrero es una fecha que siempre trae el debate de los que están a favor y en contra de San Valentín, sobre todo para quienes no tienen pareja, ya que es una cita en la que no tienen nada que celebrar. Sin embargo, gracias a Marronynegro, estas personas tendrán este año su regalo de San Valentín perfecto.

En este sentido, esta marca con filosofía 100 % optimista busca transmitir todo su humor a través de su pack “Anti San Valentín”, el cual consiste en una original cajita cargada de mensajes que expresan el amor de una forma poco convencional.

Un regalo ideal para los olvidados por Cupido España se divide en dos durante el mes de febrero: los que están a favor de San Valentín y los que están en contra. Dentro del último grupo se suelen encontrar todos aquellos que no tienen pareja en estas fechas y que, por ende, ven este día como el más empalagoso del año. No obstante, este año, Marronynegro ofrece una propuesta que le dará a esta ocasión un toque de humor.

De esta manera, quienes no estén en una relación amorosa y estén temiendo las fechas en las que todos los escaparates se llenan de corazones y planes de pareja, están de suerte, puesto que tienen la posibilidad de hacerse un regalo de San Valentín a sí mismos u obsequiárselo a alguien que se encuentre en la misma situación. En este marco, la marca del buen rollo Marronynegro ha lanzado como novedad en su campaña de San Valentín el pack “Anti San Valentín” bajo el lema "Cupido, no das una".

¿En qué consiste el pack “Anti San Valentín” de Marronynegro? El pack “Anti San Valentín” de Marronynegro es una cajita que contiene varios productos hechos en España, los cuales están cargados de diseños originales y buenrolleros. Por un lado, es posible encontrar unos calcetines en tonos azules y verdes fabricados con un 80 % de algodón. Además, es importante señalar que estos cuentan con el lema de la campaña “Cupido, no das una” bordado y que están disponibles en dos tallajes: 35/40 y 41/45.

Por otro lado, este regalo de San Valentín ideado para quienes no tienen pareja incluye dos botes de chuches que contienen diferentes gominolas sin gluten para endulzar el día y cuyos mensajes son “Chuches para aguantar el mal de amores” y “A falta de amor, buenas son gominolas”.

Por lo tanto, el pack “Anti San Valentín” de Marronynegro es una de las mejores alternativas para quienes busquen regalar algo que salga de lo común en una fecha que divide las aguas entre los que están a favor y los que están en contra de esta celebración.