¿Cuáles son las ventajas de las franquicias de peluquería canina de Chapoteando?

El sector de las mascotas en España ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), en 2023 había más de 30 millones de mascotas en España, lo que supone un aumento del 5 % respecto al año anterior.

En la creciente escena del cuidado de mascotas en España, el sector de la peluquería canina también ha crecido. En relación con esto, se destaca la nueva apertura Badalona (Barcelona) por parte de Chapoteando, una empresa de referencia en el ámbito de la peluquería y autolavado de mascotas.

Este crecimiento en los servicios de peluquería canina, cuidado y bienestar de las mascotas se debe a varios factores, entre ellos, la población joven y activa que está optando por tener mascotas. Esta causa se ve consolidada con el hecho que las personas están más concienciadas de la importancia de cuidar a sus mascotas y de proporcionarles una buena calidad de vida, lo que ha propiciado un crecimiento en los servicios para mascotas accesibles y asequibles.

Innovación y cuidado en un solo lugar Chapoteando, reconocida por su compromiso con el bienestar animal, ha inaugurado un nuevo espacio en Badalona, consolidándose como referente en el cuidado integral de mascotas. El enfoque de la empresa abarca desde la peluquería canina hasta servicios especializados de autolavado, todo bajo un mismo techo.

La demanda de servicios de grooming ha experimentado un aumento notorio, reflejando la creciente conciencia de los propietarios sobre la importancia de mantener a sus mascotas no solo saludables, sino también estéticamente cuidadas.

Oportunidad para emprendedores apasionados por los animales Para aquellos que comparten la pasión por trabajar con animales, pero carecen de experiencia previa y sueñan con abrir su propio Chapoteando, la buena noticia es que están de suerte.

La empresa ofrece programas de formación integral para franquiciados sin experiencia previa, asegurando que todos sigan las mismas pautas de trabajo y actúen de manera uniforme. Esta iniciativa garantiza que los servicios siempre sean profesionales y de alta calidad.

El crecimiento del sector de la peluquería canina en España no solo refleja una tendencia, sino una necesidad cada vez más prioritaria para los dueños de mascotas. La apertura del nuevo local Badalona no solo se ajusta a esta demanda creciente, sino que también redefine las expectativas al ofrecer una experiencia integral que va más allá de la peluquería convencional. Chapoteando se posiciona como un referente en servicios de calidad y cuidado excepcional para las mascotas.