¿Qué es la fibra óptica plástica?, por Actelser

El rápido desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha cambiado drásticamente los hábitos de las personas y, por lo tanto, también se han transformado los requerimientos que debe cumplir una vivienda para ser confortable y satisfacer las necesidades de los habitantes.

En el pasado, normalmente las viviendas contaban con un único punto conectado a internet, ya que para navegar era necesario conectar el cable de red a un ordenador. Pero, poco a poco se ha ido generalizando el uso del wifi, lo que permitió conectarse a la web desde distintos puntos de la casa, mediante portátiles, tablets, móviles, etcétera.

No obstante, en algunos inmuebles la red wifi no llega a todas las habitaciones, por lo que muchas personas buscan formas de ampliar la cobertura porque necesitan conectarse a la web por motivos educativos, laborales o recreativos. Y, en estos casos, una de las soluciones más prácticas es la fibra óptica plástica de Actelser.

Interferencias que atenúan o bloquean la señal Dicha empresa explica que, aunque se tenga contratado un servicio de internet de gran velocidad, las características inherentes de la vivienda pueden causar interferencias o dificultades para que la señal alcance ciertos puntos. Las razones más comunes tienen que ver con el tamaño de la vivienda, el hecho de que cuente con varias plantas o que las paredes sean muy gruesas.

En ocasiones, el problema se puede solucionar con un cambio de la posición del router o con repetidores de señal, pero la solución más eficiente es la fibra óptica plástica, también conocida como POF, debido a que es una opción económica y que garantiza altas velocidades de hasta 1 Gbps a cada habitación hasta los 50 metros de distancia.

Otra de las ventajas de esta tecnología es que es inmune a las interferencias y el proceso de instalación es muy sencillo, ya que el cable se puede transportar por las canalizaciones del cableado eléctrico y se conecta a un receptor.

Esto significa que en cada estancia de la vivienda se puede contar con una toma de internet, algo que puede ser muy útil para familias en los que en simultáneo cada miembro requiere grandes velocidades de navegación.

Mejor aprovechamiento de la velocidad contratada Por otra parte, Actelser aclara que la fibra óptica de plástico no aumenta la velocidad contratada, pero es probable que al hacer estas instalaciones dé la impresión de que sí hubo un incremento en los megabits. Esto se debe a que cuando se depende de un único punto de wifi la señal se va atenuando en la medida en que el usuario se aleja del router. Pero, al llevar otros puntos de internet a las habitaciones, se aprovecha toda la velocidad.

Para culminar, la empresa explica que, por lo general, se requiere la asistencia de personal técnico para realizar la instalación de la fibra óptica de plástico, pero quienes quieran hacerlo por sí mismos pueden solicitar un kit de autoinstalacion disponible en su tienda online.