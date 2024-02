Hacienda Zorita, descubriendo la elegancia de sus excepcionales vinos

En el corazón del idílico Parque Natural de los Arribes del Duero, Hacienda Zorita sigue dejando su marca en los paladares de los amantes del vino. Recientemente, quienes visitaron este espacio, pudieron embarcarse en un extenso viaje a través de una memorable cata, guiados por la maestría de la aclamada enóloga, Alma García.

Fue más que una cata, fue una experiencia sensorial que trascendió las expectativas y dejó una huella imborrable en cada asistente. Alma García, con su experiencia y pasión incomparables, insufló vida a cada botella, creando una sinfonía de sabores que aún resuena en los recuerdos de aquel día inolvidable.

Desde Hacienda Zorita quieren agradecer sinceramente a los hosteleros locales, al presidente de la Cámara de Comercio, al presidente de la Confederación de Empresarios y a los miembros destacados del Ayuntamiento de Salamanca que se unieron en esta velada distinguida. Su presencia no solo honró el evento, sino que también compartió la magia de los vinos de Hacienda Zorita con un selecto grupo, convirtiendo la cata en una experiencia única.

La colaboración entre Comercial de Vinos Acera y Marqués de la Concordia Family of Wines fue esencial para su éxito. Comercial de Vinos Acera, con su experiencia en la distribución de vinos de alta calidad, aseguró que cada asistente tuviera acceso a las joyas vinícolas presentadas. Marqués de la Concordia Family of Wines, por su parte, aportó su rica herencia y compromiso con la excelencia, enriqueciendo la experiencia con una selección que refleja la diversidad y la elegancia que caracterizan a sus bodegas de la mano de Alfonso Sanz, National Key Account Manager. La colaboración estratégica entre ambas partes contribuyó a que la cata fuera un verdadero festín para los sentidos.

El escenario de esta maravillosa velada fue la majestuosa Cámara de Comercio, que se transformó en un lugar encantado el 22 de enero. Entre el tintineo de copas y la risa que llenaba el aire, los invitados fueron testigos de una experiencia sensorial única, donde los vinos de Hacienda Zorita compartieron sus secretos más íntimos.

El escenario, la majestuosa Cámara de Comercio, se vistió con la elegancia apropiada para albergar un evento de esta envergadura. La disposición cuidadosa de las mesas y la iluminación sutil crearon un ambiente íntimo que favoreció la apreciación de los detalles, desde el color del vino en la copa hasta el bouquet que emanaba de cada botella.

Fue más que un recorrido vinícola; se recreó una experiencia sensorial que despertó los sentidos y nutrió el aprecio por el arte del vino.

Para los amantes del vino que se perdieron esta magnífica ocasión, la recomendación es ir y revivir la elegancia de Hacienda Zorita en cada sorbo de sus próximas catas.