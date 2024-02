¿Qué son las arañas vasculares y cómo eliminarlas?, por Centro Estética El Pilar

La aparición de arañas vasculares es uno de los problemas más frecuentes a los que deben enfrentarse las mujeres, sobre todo aquellas que superan los 35 años. En este sentido, es fundamental tratar esta afección no solo para mejorar la estética de las piernas, sino también para evitar que estas lesiones se conviertan en un riesgo para la salud. De este modo, quienes busquen eliminar las arañas vasculares, mediante un método indoloro y efectivo en Madrid, pueden optar por el tratamiento láser de alta tecnología ofrecido por el Centro Estética El Pilar, el cual permite lograr excelentes resultados en pocas sesiones.

¿Por qué aparecen las arañas vasculares? Las arañas vasculares se producen cuando las válvulas de las venas se vuelven más débiles, haciendo que la sangre cambie su recorrido y comience a fluir hacia atrás. En la mayoría de los casos, la aparición de este tipo de lesiones se da en la cara y en las piernas tanto de hombres como de mujeres, aunque estas últimas son las que las padecen más frecuentemente.

Por otro lado, antes de eliminar las arañas vasculares, es indispensable distinguir su tipo para determinar el tratamiento más adecuado. En este aspecto, estas pueden ser simples o lineares, arborizadas, aracniformes o papulares y, si bien no suponen un riesgo para la salud si se presentan de manera aislada, si están acompañadas de otros síntomas pueden incrementar su tamaño hasta convertirse en una variz.

Eliminar las arañas vasculares en Madrid, en el Centro de Estética El Pilar A la hora de eliminar las arañas vasculares, una de las técnicas más avanzadas es el tratamiento de láser de Neodimio Yag o con escleroterapia, el cual permite lograr que la piel recupere su aspecto y luzca libre de marcas, con un menor riesgo de sufrir efectos secundarios y sin necesidad de reposo. Para ello, el Centro Estética El Pilar ofrece una primera valoración gratuita en sus instalaciones ubicadas en Madrid, donde un médico estético se encargará de evaluar el tipo de arañas vasculares que afectan a cada paciente para establecer la cantidad de sesiones necesarias.

De este modo, este tratamiento es un proceso rápido y sencillo que funciona a través de la energía luminosa emitida por el láser, la cual pasa a la vena que se busca eliminar mediante un cabezal y se transmite mediante pequeños pulsos, haciendo que la araña vascular desaparezca poco a poco.

Con sesiones de 30 minutos, resultados visibles de inmediato y un período de recuperación no mayor a 3 días, el tratamiento de láser de Neodimio Yag de Centro Estética El Pilar es una de las opciones más efectivas para eliminar las arañas vasculares en Madrid.