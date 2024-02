'Miedo', una historia de amistad, superación y valor, de Dolores Morente Sánchez

Dolores Morente Sánchez coloca al miedo como principal protagonista en su libro, Miedo, en el que retrata la historia de un joven torero. "No va dirigida a nadie en particular, pero sí quiero destacar que varias personas que la han leído han utilizado la misma técnica como terapia y les ha funcionado, es decir, convertir su problema/complejo/miedo o lo que sea en un personaje que sacaron fuera, para controlarlo", explica ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, "historias de superación, de amistad sincera, de valor para salir adelante y superar obstáculos, de cómo luchar para no dejar que el miedo se adueñe de nuestra voluntad".

Sinopsis Fermín Velasco es un joven torero de Fuente de Piedra a quien el miedo, con el que sueña cada tarde de corrida, alecciona y da seguridad. Pero esto le crea una deuda con él y consigo mismo de la que no es consciente, una deuda que no admitirá demora.

Autora Dolores Morente Sánchez es natural de Alcantarilla, Murcia, donde estudió el bachiller y residió gran parte de su juventud. Gran aficionada a la lectura desde la infancia, su curiosidad la llevó a leer todo lo que caía en sus manos. Se confiesa mala poeta. Es en la prosa donde despliega toda su creatividad. Sus narraciones seducen desde el primer momento, y este es uno de sus encantos. Gran amante de la música, es diplomada en Magisterio en la especialidad de Educación Musical, y licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Fue durante la convalecencia de una dura enfermedad cuando, de madrugada y en una máquina de escribir destartalada, se fraguó Miedo, su primera novela. Pero, como ella misma confiesa, no es la única, hay varias más en la recámara. Sus lectores quedan a la espera.