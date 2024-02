Residencial Palau celebra con éxito su rifa solidaria apoyando la investigación del cáncer infantil

Durante la temporada navideña, es común que diversas organizaciones y centros se movilicen para realizar actividades benéficas con el objetivo de recaudar fondos y apoyar a distintas causas sociales Estas iniciativas no solo fomentan la unión y el espíritu comunitario, sino que también contribuyen significativamente a proyectos y entidades que requieren apoyo, demostrando así la importancia de la responsabilidad social en esta época del año.

Un ejemplo de ello es Residencial Palau, un centro de atención para la tercera edad, que ha finalizado con éxito su rifa solidaria de mantas de patchwork. Los fondos recaudados han sido destinados a apoyar la investigación del cáncer infantil en el Hospital de Sant Joan de Déu, una entidad líder en el tratamiento y la investigación pediátrica, resaltando el compromiso del centro con iniciativas solidarias y su impacto positivo en la comunidad.

Residencial Palau organizó una rifa, vendiendo boletos para ganar mantas tejidas por los residentes del centro. Esta iniciativa no solo implicó un acto creativo, sino que también permitió a los residentes decidir el propósito de su esfuerzo: apoyar económicamente la investigación del cáncer infantil.

La elección del Hospital de Sant Joan de Déu, por parte de los residentes que han confeccionado las mantas, como beneficiario de los fondos recaudados, subraya el reconocimiento al trabajo que realiza en la oncología pediátrica, enfocándose en la atención integral de la salud infantil y en la investigación para avanzar en los tratamientos y mejorar la vida de los niños con cáncer.

Residencial Palau reconoce la importancia de contribuir positivamente a la sociedad a través de sus acciones, y muestra este compromiso mediante iniciativas como la rifa benéfica, destacando su responsabilidad social corporativa. La rifa no solo ha proporcionado asistencia inmediata a una causa importante, sino que también promueve una cultura de apoyo y colaboración intergeneracional. Los ganadores de la rifa han sido invitados a contactar con el centro para organizar la recogida de sus premios. Además, Residencial Palau expresa su gratitud a todos los participantes y colaboradores por su valioso apoyo en esta iniciativa solidaria.

Este evento forma parte de una serie de actividades que Residencial Palau lleva a cabo para contribuir a causas sociales y médicas relevantes, comprometiéndose a continuar su apoyo a través de futuras acciones benéficas y reforzando así su papel activo y responsable en la comunidad.