OK Mobility incorpora a Raúl García como General Manager de la división de Procurement & Remarketing

La plataforma de movilidad global continúa profesionalizando y sofisticando su estructura, enfocada en su plan de expansión global. Raúl García acumula experiencia tanto el sector de la automoción como en el sector de la movilidad OK Mobility, la plataforma de movilidad global, concentrada en fortalecer su liderazgo dentro del sector de la movilidad, ha anunciado el nombramiento de Raúl García como nuevo General Manager de la división de Procurement & Remarketing (venta de vehículos seminuevos) de la compañía. Mezclando talento interno con nuevas incorporaciones, la entrada de Raúl Garcia refleja la estrategia de la compañía hacia la excelencia y la profesionalización de sus operaciones globales.

Con una dilata experiencia en los sectores de la automoción y de la movilidad, el hasta ahora CEO de Leasys España, la marca de Renting del grupo Stellantis, es diplomado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y posee un Máster en Automotive Management de la Politécnico di Milano Business School. Su trayectoria incluye roles de liderazgo en empresas de renombre como Hertz, Hyundai, Kia, Fiat y Drivalia o Stellantis, donde ha demostrado su capacidad para dirigir equipos y desarrollar estrategias comerciales efectivas.

Sumado al respaldo de una trayectoria consolidada, García se une a OK Mobility para encabezar los departamentos de Procurement & Remarketing. Este nuevo dimensionamiento de esta división estratégica abarca desde la adquisición estratégica de flotas a nivel internacional como la gestión integral del Remarketing.

Raúl García ha expresado su gran entusiasmo por unirse a la familia OK Team y contribuir al éxito continuo de la empresa: "Me uno con gran ilusión al ambicioso proyecto de OK Mobility, con la motivación de poder aportar mi experiencia y conocimientos en este apasionante sector. Estoy convencido de que, trabajando en equipo, podremos impulsar la innovación y la excelencia en el sector de la movilidad, ofreciendo soluciones que marquen la diferencia en la experiencia de los clientes de OK Mobility".

Por su parte, Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, ha destacado que "En OK Mobility, hacemos la diferencia entre el sector de la automoción, dónde la misión es distribuir vehículos, y el sector de la movilidad, dónde la misión es mover personas. El know-how único de OK Mobility en la combinación de ambos sectores nos permite garantizar a la vez la mejor experiencia cliente y la rentabilidad. Al acumular experiencias tanto en automoción, VO, como en movilidad, Raúl reúne todas las competencias necesarias para encabezar la división de Procurement y Remarketing y asegurar una perfecta coordinación con la división de movilidad. Junto con Raúl y el talentoso equipo de OK Mobility, alcanzaremos nuevas metas y ofreceremos soluciones todavía más innovadoras y sostenibles a nuestros clientes en todo el mundo".

Con más de 800 empleados procedentes de más de 50 nacionalidades distintas, OK Mobility inicia el año 2024 enfocado en la expansión y la diversificación de sus servicios de movilidad. De esta manera, mediante la incorporación de Raúl García y el compromiso continuo de todo OK Team, la compañía reafirma su posición como una plataforma de movilidad global líder, con gran crecimiento, rentabilidad y proyección, ofreciendo soluciones innovadoras que contribuyan a que la sociedad avance hacia un futuro más sostenible y conectado.