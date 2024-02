Para unificar la operativa de sus 5 empresas, El Grupo Campeón confía en Abas ERP

Campeón, un destacado grupo empresarial en el sector de industrias medianas a grandes, ha tomado la decisión estratégica de implementar el sistema ERP de Abas para fortalecer su operativa empresarial. El Grupo Campeón nació con la creación de la empresa Motores Campeón fundada en 1946, especializada en la fabricación de motores.

Consta de 5 compañías más, en el que cada una satisface un nicho de mercado industrial: Campeón (Fabricantes de motores y motobombas), Hidrobex (Manufacturación de electrógenos), Tecnoplus (Fabricación de presión de hidroneumáticos), Visatec y Famocórdoba (Grupos de contraincendios). Con más de dos décadas utilizando un software desfasado para todo el grupo, la necesidad de modernización y adaptabilidad se volvió imperativa para satisfacer las demandas cambiantes del Grupo Campeón.

El criterio principal que llevó a Grupo Campeón a optar por Abas ERP fue la obsolescencia de su software existente, que databa de 1999. En busca de una solución que fuera más que un simple cambio, la empresa necesitaba un software adaptable con la capacidad de ser personalizado de manera autónoma. La flexibilidad de Abas ERP, en comparación con los sistemas cerrados y complejos, se alineaba perfectamente con la visión del Grupo de agilizar sus operaciones empresariales mediante la programación y personalización interna.

Abas como socio tecnológico para el futuro El proceso de selección del nuevo software se centró en encontrar un ERP que cumpliera con las diversas necesidades del Grupo Campeón. Reconociendo que cada empresa opera de manera única, el Grupo identificó en Abas ERP la solución que podría satisfacer las condiciones específicas de cada una de sus unidades empresariales.

Con el arranque programado para enero de 2024 y un análisis exhaustivo hasta finales de abril-mayo, Campeón espera que Abas ERP se convierta en el socio tecnológico esencial para los próximos 20 años. Este cambio no solo representa una actualización tecnológica, sino una inversión a largo plazo para asegurar que las funcionalidades y capacidades del software se mantengan alineadas con las necesidades futuras del grupo.

"La decisión de cambiar nuestro ERP era inevitable después de más de 23 años utilizando un software ahora desfasado. Abas ERP no solo llegó en el momento preciso, sino que cumplió con todas las necesidades del Grupo Campeón. Teníamos muy claro que el requerimiento era que pudiera adaptarse a las particularidades de cada empresa dentro del grupo, ya que al final, cada una opera de una forma muy distinta” comentó Ángel Salinas, responsable de IT del Grupo Campeón.

Gestión de almacenes y control de la producción En cuanto a las expectativas del grupo empresarial con la implantación de Abas ERP, la compañía tiene como objetivo mejorar significativamente diversas áreas y departamentos clave. Con la implantación del software de gestión integrada, el Grupo Campeón se beneficia de la optimización de procesos, reducción de costes y aumento de la eficiencia en la producción. Además, la toma de decisiones será más eficaz gracias a los datos en tiempo real, y mejorará la visibilidad y el control sobre todos los aspectos operativos.

Dentro del grupo Campeón, la prioridad inicial es la reorganización del almacén a través de la gestión del Sistema de Gestión de Almacenes (SGA), en el cual se les ofrece una mejora considerable en diversos aspectos: una visión global de las existencias, permitiendo realizar reservas y traslados eficientes; la organización de los distintos almacenes de Campeón con sus diferentes ubicaciones y existencias físicas; la visión completa de materias primas, productos acabados y piezas de recambio para optimizar la productividad; y la agilidad en el cálculo entre plazos y costes; la información detallada a lo largo de la cadena de suministro con números de lote y serie únicos.

También contarán con una optimización de la parte de producción con la funcionalidad de Planificación y Control de la Producción que les proporcionará una automatización de la carga y planificación de materiales y máquinas, generando órdenes de fabricación simplificadas. Además, verificará la disponibilidad de materiales, identificará faltantes, y proporcionará informes detallados sobre el rendimiento y la rentabilidad. Facilitando la toma de decisiones estratégicas al permitir el intercambio de datos sobre procesos de producción. Entre otros muchos beneficios, la Planificación de la Producción les anticipará la producción según ofertas y pedidos, reduciendo así los problemas más comunes como exceso de existencias, desabastecimientos y cuellos de botella.

Un mismo sistema adaptado a cada unidad empresarial El Grupo Campeón ha tomado la decisión estratégica de priorizar soluciones digitales para cada una de sus empresas. Visatec ha priorizado la optimización de la Planificación de Producción (APS) a través de Abas Ibérica, brindando un mayor control y permitiendo indicar tiempos precisos para las Órdenes de Fabricación (OF). Esta implantación les permitirá mejorar la calidad y reducir los costes de producción.

Para Hidrobex y Campeón, que son empresas que ofrecen un servicio de venta digital de sus productos, Abas ERP se convertirá en la plataforma clave para potenciar su e-commerce y gestionar sus operaciones de manera más eficiente. Es importante conectar la tienda online con el ERP para generar una comunicación bidireccional: ofrece múltiples beneficios, mejorando la experiencia del cliente al proporcionar información en tiempo real de los procesos de compra de manera automática. La plataforma de venta se vuelve más potente, con tiempos de entrega reducidos gracias a la integración fluida con el ERP. Esto resulta en un ahorro de tiempo y costes al eliminar la necesidad de duplicar la entrada manual de información entre los dos sistemas.

“Con esta decisión estratégica, el Grupo Campeón demuestra su compromiso con la innovación y la mejora continua, anticipándose a las necesidades futuras y fortaleciendo su posición como líder en su industria. En Abas Ibérica, estamos a la vanguardia para acompañar digitalmente al grupo Campeón, asegurando que su crecimiento sea aún más significativo y sostenible” declaró Óscar Alcay, Sales Area Manager de Abas Ibérica.

Sobre Abas Desde hace más de 40 años, Abas acompaña a las empresas de todo el mundo en su transformación digital, con su avanzado ERP, metodologías ágiles de trabajo y un equipo humano formado por consultores expertos en el sector industrial; reingenierías de procesos, implantación de su ERP estándar, adaptándolo a las necesidades de sus clientes, son sus servicios principales. Dentro del sector industrial, algunos de sus nichos de trabajo son: empresas auxiliares del sector automoción, eléctrico/electrónico, plástico, metal, ingeniería, maquinaria. Abas ERP es capaz de manejar tanto la producción en serie como la fabricación a medida.