Obras completas de Sherlock Holmes

Sin lugar a dudas nos encontramos ante una recopilación imprescindible para los amantes de las novelas policiacas y de detectives. En esta ocasión, la editorial Plutón ediciones, reúne en un solo volumen todas las obras del genial detective londinense Sherlock Holmes, creado por la pluma del magnífico escritor Sir Arthur Conan Doyle.



De la mano de su inseparable ayudante el Dr. Watson que en gran parte de las aventuras de este dúo detectivesco hará de narrador, disfrutaremos con todo lujo de detalles de las aventuras de una pareja que, a lo largo del tiempo, ha entretenido a multitud de generaciones, primero a través de los libros, y posteriormente con un sinfín de adaptaciones cinematográficas.

El estilo de Conan Doyle hace que el lector se sumerja en la trama desde el primer momento, manteniendo la intriga hasta el final. Además, es bastante curioso y digno de mención como, en ciertas ocasiones, Watson, omite ciertos detalles de algunos casos a propósito, a diferencia de otras novelas en las que existe el llamado “narrador omnisciente”, bien por no estar allí, o por solo obtener algunas referencias de su inseparable amigo Sherlock.

Inevitablemente, gracias al cine, cualquier lector que no haya leído las novelas, puede hacerse una ligera idea de lo que se va a encontrar en este libro. No obstante, es muy recomendable leer esta antología, ya que en ella se explica la resolución de los casos muy pormenorizadamente, así como también disfrutaremos con muchos casos que no han sido llevados a la gran pantalla.

Entre sus páginas podemos encontrar grandes aventuras como “La aventura del Carbunclo azul”, “El problema final”, “La aventura de los seis Napoleones”, “La aventura del Pie del Diablo” o “La Aventura del Hombre que reptaba”, entre otros.

Por último decir que la presente edición contiene los siguientes libros publicados por Sir Arthur Conan Doyle, a saber: Estudio en escarlata (1887), El signo de los cuatro (1890), Las aventuras de Sherlock Holmes (1891-92), Las memorias de Sherlock Holmes (1892-93), El sabueso de los Baskerville (1901-02), El regreso de Sherlock Holmes (1903-04), Su última reverencia (1908-17), El valle del terror (1914-1915) y El archivo de Sherlock Holmes (1924-26).