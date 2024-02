China está atravesando un momento de crisis, sobre todo en el ámbito demográfico. A pesar de las intensas campañas a favor de que la población tenga más hijos, con bajadas de impuestos y aumento de los subsidios, las mujeres no se animan a aumentar la natalidad. China se enfrenta a una presión creciente de los pensionistas que no aceptan que su renta se reduzca por un cambio en la pirámide demográfica. Los jóvenes tienen problemas para encontrar empleo. Xi Jinping, el presidente del país, ha hecho un llamamiento a atarse el cinturón para mejorar el crecimiento económico. No obstante, hoy hemos de tener en cuenta que si la economía China crece menos, crece menos la economía mundial.