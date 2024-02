​Elecciones presidenciales en Taiwán

He llorado y no me avergüenzo de manifestarlo por los jóvenes, porque les hemos abandonado, les hemos privado del mayor tesoro que puede poseer la persona, la fe en Cristo Dios y hombre verdadero, que nos ama infinitamente, y como prueba de su amor, muere clavado en la cruz como vil asesino para librarnos de la esclavitud de nuestros pecados.