El reciente foro de Davos, esa reunión de políticos y políticas, magnates y magnatas y mecenas y mecenos de la bondad —prohombres y promujeres que diseñan el futuro de la humanidad y que se visten de largo periódicamente para recordarnos que son quienes, cargados con la pesada cruz de la responsabilidad, mandan con humildad, con magnanimidad paternalista y desinteresada—, ha puesto el acento este año en la desinformación: hay que acabar con la desinformación en el mundo.



Lo primero que sugiere tal deseo es el apoyo incondicional: ¿quién quiere estar mal informado y, por tanto, engañado?, ¿quién pretende organizar su vida partiendo de bases falsas?

Si yo intentase emular el estilo discursivo de nuestro presidente del Gobierno, diría algo así: “pero, bueno, permítame, vamos a ver, en primer lugar, ¿qué significa desinformación?”. Y, a continuación, construiría, a partir de una definición simplista y de fácil digestión intelectual, un argumento falaz que, además, señalase a culpables de la misma: “desinformación es aportar a la sociedad información fraudulenta, conocimientos falsos, a sabiendas de que lo son con el ánimo de engañar.

Desinformación es lo que hacen, como podemos ver en todo el mundo, los poderosos —la derecha y la ultraderecha insolidaria y xenófoba—, que pretenden acabar con la democracia, la sociedad del bienestar y los derechos de las clases medias y trabajadoras y de los más necesitados”.

¡Vivir para ver! ¡Quién iba a decirnos que los que acuden a Davos en jets privados (también el Falcon) no son poderosos, sino proletarios progresistas! Pero, bueno, en todo caso, como, por suerte o por desgracia, yo no he sido nunca invitado a Davos, no me dedico a manipular y tengo cierta actitud crítica y prudente (mientras me dejen) respecto de lo que parece indiscutible, lo primero que me pregunto es de dónde viene este reciente, unánime y repentino interés de nuestros próceres por liberarnos de la mentira y la falsedad. No habían dado muestras de tal cosa hasta ahora, si bien es cierto que, hasta hace bien poco, las fuentes de información eran menos y estaban, mayoritariamente, dominadas por ellos, y, en este momento, Internet y sus derivados dificultan considerablemente el control de la información y, consecuentemente, de la opinión pública.

Crear una realidad para apoyarla o para combatirla ha sido siempre un estupendo negocio para quienes viven de satisfacer necesidades; de tal forma, que, si se es capaz de crear estas y de proveerlas, el beneficio está garantizado. De manera que cabe pensar que, a lo mejor, esta súbita inclinación por la verdad, más precisamente por calificar como verdad la realidad oportuna, no es sino una estrategia comercial de arrinconamiento y destrucción de la competencia. Porque, si nos paramos a pensar, la verdad no es otra cosa que el conjunto de argumentos racionalmente lógicos que se compadecen con la realidad. Ahora bien, si la realidad es un trampantojo prefabricado, la verdad que le corresponde es la que conviene a las factorías de opinión pública en serie.

De ahí, por ejemplo, que la agricultura y la ganadería se intenten destruir, proyectándolas como actividades insostenibles, contrarias a la humanidad, o que poder comprar un automóvil se haya convertido en misión imposible para la depauperada clase media, además de un acto (ahora ya tenemos información fidedigna) insensato. Yo, inconsciente de mí, pensaba que poder comer a diario era lo que me sostenía y, a su vez, sostenía a los que producen alimentos, que lo que sostenía a los que fabrican coches es que yo pudiese comprar uno y que poseerlo me hacía más libre de decidir dónde, cuándo y cómo quiero desplazarme. Pero, según se ve, tendré que consagrar el resto de mi vida a sentirme culpable y pedir perdón.

Por otro lado, parece que se está imponiendo una vieja, aunque remozada, tendencia a identificar desinformación con opinión. De forma tal que, si se opina lo contrario de lo que se presenta como realidad contrastada, como verdad indiscutible (olvidando la mayor parte de las veces que sólo se puede considerar como tal lo verificable), la versión de la realidad que aportan y avalan con marchamo de autoridad quienes tienen mayor acceso a ella, en definitiva, se es tachado como reaccionario, antidemócrata y negacionista, en la medida en que la verdad (de ser cierta, y, como tal, nos la exhiben) no es opinable. Como consecuencia, ya es pública la cruzada liberticida por el bien de la humanidad: la disensión es la gran enemiga del progreso unidireccional y del entendimiento, por lo que hay que acabar con el disidente por perturbador, agitador disruptivo y antisocial. ¿Acaso habría problemas de convivencia si todos pensáramos lo mismo? Pues eso.