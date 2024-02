Dr. Guillermo Gauthier expone los riesgos de congelación de óvulos al pasar los 35 años

La fertilidad en la contemporaneidad ha desafiado todo tipo de limitaciones temporales, con el respaldo de avances científicos y tecnológicos que han hecho posible la congelación de óvulos. Esta técnica valiosa y proactiva para mujeres que desean preservar su capacidad reproductiva permite salvaguardar la fertilidad en momentos de la vida en los que no se está lista para la maternidad. Sin embargo, suele haber ciertos interrogantes respecto a la edad y el momento oportuno para abordar la congelación de óvulos, sin comprometer el éxito de la gestación y la salud del futuro bebe. Para dar respuesta, el director médico del centro de fertilidad Centro de Fertilidad, el Dr. Guillermo Gauthier, ofrece una perspicaz visión sobre los riesgos asociados y las realidades que rodean este proceso.

¿Es posible la congelación de óvulos al pasar los 35 años? Históricamente, concebir la idea de congelar óvulos después de los 35 años podría haberse considerado poco realista. Pero el cambio en la edad promedio de la maternidad plantea la necesidad de explorar esta opción.

En términos generales, el Dr. Guillermo Gauthier sostiene que la congelación de óvulos después de los 35 años es una realidad posible, aunque subraya la importancia de evaluaciones detalladas, ya que un análisis de la reserva ovárica de cada paciente ayuda a anticiparse a las posibilidades de embarazo.

Teniendo en cuenta estadísticas recientes, las probabilidades de éxito en la concepción mediante óvulos vitrificados antes de los 35 años rondan el 60 %, mientras que estas disminuyen al 30-40 % a los 37 años. La tendencia a la baja persiste con la edad, alertando sobre la importancia de no retrasar innecesariamente el proceso de vitrificación. No obstante, Gauthier afirma que en su clínica se han llevado a cabo procedimientos exitosos con pacientes de incluso más de 40 años de edad.

¿Cuáles son los riesgos de congelación de óvulos al pasar los 35 años? La congelación de óvulos es sencilla, por lo que los riesgos son bajos independientemente de la edad en la que se realice. Se trata de un procedimiento de estimulación ovárica con medicación hormonal de auto aplicación y de punción folicular a cargo de un profesional, que no presenta contraindicaciones relacionadas con la edad.

Por otro lado, el Dr. Guillermo Gauthier sí advierte sobre los riesgos que se pueden correr durante el embarazo, que aumentan a partir de los 37 años y se vuelven más significativas después de los 40. Complicaciones tales como el parto prematuro, el aborto espontáneo, el nacimiento de bebés de bajo peso y el alumbramiento mediante cesárea son posibles en un embarazo a edad avanzada. A su vez, la mujer corre el riesgo de contraer diabetes gestacional e hipertensión arterial, entre otros cuadros asociados. Sin embargo, Gauthier remarca que, en todos los casos, una vigilancia ginecológica profesional, y el respaldo de un equipo médico comprometido, como en el Centro de Fertilidad, ayuda a mitigar todo tipo de riesgos durante el embarazo, tras la congelación de óvulos.