TransPerfect Media Spain amplía su oferta de servicios audiovisuales y se afianza como empresa puntera en el sector

Después de obtener la funcionalidad para mezclas de audio Dolby Atmos Music en sus estudios de Barcelona, la compañía especializada en servicios lingüísticos y soluciones tecnológicas da un paso más con el rebranding de Sublime Subtitling y se consolida como líder en el mercado audiovisual español Después de convertirse en una de las cinco mayores firmas del sector en cuanto a facturación mundial gracias a importantes operaciones a nivel internacional como la compra del grupo francés Hiventy, TransPerfect continúa con su consolidación en la industria audiovisual en España. Como punto y seguido a la adquisición de diversas compañías punteras del sector de la localización y de sus estudios en Barcelona, Madrid y Valencia, la división audiovisual de TransPerfect ha hecho efectivo el rebranding de Sublime Subtitling, así como el acuerdo de colaboración de la Dubbing Academy by TransPerfect con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

"Estamos orgullosos de haber terminado 2023 con un reconocimiento tan importante como es el de Dolby Atmos Music en nuestros estudios de Barcelona. Ahora iniciamos el año con mucha ilusión debido al rebranding de Sublime Subtitling, que completa la familia de TransPerfect Media Spain, y a proyectos tan emocionantes como la colaboración de la Dubbing Academy con la UCAM. Estos logros nos impulsan a seguir evolucionando como una pieza clave en el sector audiovisual español", afirmó Barnaby Wass, vicepresidente sénior y Chief Business Officer de TransPerfect.

TransPerfect Media confió en 2019 a Sublime Subtitling su área de negocio correspondiente al subtitulado. Entre sus servicios destinados a clientes globales y grandes plataformas audiovisuales se encuentran la subtitulación, traducción y diversos servicios de accesibilidad, como la audiodescripción. Dentro de sus proyectos más recientes, han trabajado para Netflix en la creación de los subtítulos en catalán, portugués y griego de La sociedad de la nieve de J. A. Bayona, recientemente nominada a los Óscar en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa. Después de ocho años ofreciendo un servicio personalizado a sus clientes, ahora comienzan una nueva etapa bajo la denominación de TransPerfect Media Spain.

Ante este cambio, Sevan Nazarian, cofundador de la compañía y director de Desarrollo Corporativo M&E en TransPerfect, asegura: "Es el momento adecuado para este rebranding de TransPerfect Media junto a los estudios de doblaje porque nos une una tecnología única, junto a unos servicios y una cohesión entre los diferentes departamentos". Por su parte, Marta Román, cofundadora de Sublime y responsable de Producción en TransPerfect, añade: "Queremos posicionarnos en la industria. Ser parte de TransPerfect Media nos permitirá dar un salto de calidad y, sobre todo, garantizar a nuestros clientes, pequeños o grandes, un abanico completo de servicios".

Uno de los estudios más avanzados de Europa

En sus sedes de Barcelona, Madrid y Valencia, TransPerfect Media Spain ha seguido priorizando su actividad en el sector audiovisual, poniendo a disposición de sus clientes una amplia cartera de servicios enfocados a diferentes tipos de producciones que acentúan la polivalencia de la empresa. Gracias a esta transversalidad y a su continua apuesta por el desarrollo de las soluciones tecnológicas de última generación, la compañía ha reafirmado su liderato en la industria audiovisual española.

En 2023, los estudios de TransPerfect Media en Barcelona lograron posicionarse entre los más avanzados de Europa, después de que su sala certificada Dolby Atmos® Theatrical obtuviese la capacitación para mezclas de audio en Dolby Atmos Music. La intervención, realizada en colaboración con el equipo técnico de Dolby, demuestra el compromiso con la excelencia y calidad de la división audiovisual de TransPerfect.

Acuerdo de colaboración con la UCAM y presencia en ISE 2024

Otro gran hito de TransPerfect este año es el acuerdo sin precedentes de la compañía con un centro académico. La Dubbing Academy by TransPerfect tiene por objetivo facilitar el acceso a la profesión a aquellos estudiantes que viven lejos de las grandes ciudades. A partir de este próximo curso, la escuela de doblaje en remoto de TransPerfect colaborará con la UCAM en el desarrollo de su Curso Superior Universitario en Doblaje de Factuals. En paralelo a su aprendizaje presencial, el alumnado tendrá acceso a una formación práctica individual en línea a través de la plataforma StudioNEXT.

Jacques Barreau, vicepresidente de Media and Interactive Entertainment de TransPerfect y decano de la Dubbing Academy, da su opinión sobre este acuerdo: "La alianza con la UCAM marca un hito emocionante en nuestra trayectoria. Esta colaboración es la continuación natural del compromiso de la Dubbing Academy, donde los estudiantes se benefician de un entorno universitario organizado y estructurado. Aquí, pueden completar el curso en línea y, además, tener la oportunidad de practicar en las instalaciones de la universidad, fusionando comodidad y recursos de primera categoría para una experiencia educativa sin igual".

Precisamente, esta democratización del talento, fruto de la creación de contenidos en remoto y de las grabaciones en la nube centraron la reciente intervención de Barreau en el Integrated Systems Europe (ISE), el congreso internacional más importante del sector audiovisual, que celebró su vigésima edición en la ciudad de Barcelona. "La pandemia lo cambió todo, nos dimos cuenta de que todos los sistemas estaban centralizados en exceso. TransPerfect ha conseguido cambiar esto con un funcionamiento remoto y en la nube", concluyó.