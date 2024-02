Lanzamiento del nuevo disco de Delaporte, 'Aquí y ahora'

Tras presentar sus tres primeros singles de adelanto Me la pegué, donde nos mostraban que todas las formas de amor romántico terminaban siempre en fracaso, y Ángel caído, un single grabado junto a Alice Wonder, que sigue la línea musical hacia un lugar más oscuro, club y techno, y El techno cura, una canción que repite, como mantra, todo aquello que consigue que estemos en el momento presente. Delaporte presenta su quinto trabajo de estudio que lleva por título Aquí y ahora.

Aquí y ahora es un disco hecho desde las risas, desde las ganas de bailar, de disfrutar y querer acercar la energía del directo al álbum lo máximo posible. Cada canción es una celebración de lo que son tanto Sergio como Sandra. Sin filtro, valorando únicamente el goce de cada momento y el disfrute de expresar lo que sienten a la vez. Los artistas entran en un trance de hacer canciones, bailarlas, tocarlas y reír.

Aquí y ahora son 13 canciones que hipnotizan, obligando a bailar, a entrar en buena vibra y a cantar a pleno pulmón a la vida. La declaración artística es “estar en el momento presente”, de ahí el nombre. Siendo este el leitmotiv, las canciones funcionan como declaraciones de intenciones vitales y mantras, repitiéndose cuando las cosas no van “tan bien”.

Abriéndose el pecho a narrar errores del pasado con ironía y humor, como es el caso de las canciones Me la pegué o Corre que te mato, con momentos de profundidad y magnetizando al trance. Con una gran influencia del club, del techno y de la cultura del baile, en este disco más que nunca se manifiesta esta cara electrónica y de baile del grupo napolitano-español, mezclado con una emoción intensa por vivir y celebrar, por sentirse en casa y poder reír y llorar mientras se baila.

Un pequeño empujón hacia vivir a tope, con todas las fuerzas, Aquí y ahora.

