Spaccanapoli, uno de los mejores restaurantes napolitanos de Barcelona

Daniele Armantore es un hombre con amplia experiencia en el mundo gastronómico que ha transformado la oferta de cocina italiana de Barcelona. Después de trabajar durante años en negocios tanto de esta ciudad como de Nápoles, en Italia, este experto comenzó con un proyecto propio llamado Spaccanapoli.

Hace ya más de 8 años, el primer local de esta empresa abrió sus puertas a metros del Arco del Triunfo, en una zona neurálgica de la Ciudad Condal. Más tarde, el segundo restaurante napolitano Barcelona de esta marca fue inaugurado en la calle Balmes, en el barrio de l'Antiga Esquerra de l'Eixample. Hoy en día, estos establecimientos se han consolidado como una referencia en esta ciudad y han sido incluidos en la selecta lista de Soletes de la Guía Repsol.

Spaccanapoli ofrece una propuesta 100 % napolitana De manera integral, estos locales ofrecen una experiencia y una propuesta gastronómica completamente napolitanas. En primer lugar, tanto Daniele como buena parte del staff son oriundos de esta ciudad ubicada en el sur de Italia. Además, las recetas y los ingredientes que se emplean en las preparaciones son originarios de esta región.

Pero la propuesta de este restaurante napolitano Barcelona no solo se limita a un menú italiano elaborado con ingredientes mediterráneos. En este sentido, tanto la ambientación como la atmósfera que se respira en estos establecimientos aluden a la cultura de Nápoles. Con respecto a esto, los clientes son tratados como amigos con los que se comparten buenos momentos.

Los restaurantes Spaccanapoli abren en un amplio horario, de lunes a domingo de 13:00h a 23:45h. Además, es posible pedir comida bajo el sistema de take away en ambos locales. A su vez, para efectuar una reserva es necesario enviar un mensaje vía WhatsApp.

Cocina napolitana llevada a otro nivel Los platos que ofrecen estos restaurantes se preparan con cariño y dedicación, utilizando ingredientes de primera calidad. En particular, uno de los apartados del menú está dedicado exclusivamente a pizzas de estilo napolitano. Cabe destacar que en el local ubicado cerca del Arco del Triunfo hay un horno que ha sido traído desde Nápoles. Además, la preparación y cocción de una pizza en este establecimiento tarda alrededor de 5 minutos.

En cuanto a las variantes de sabores e ingredientes, Spaccanapoli ofrece algunas pizzas que homenajean a los patronos más importantes de esta ciudad. En este sentido, en el menú es posible encontrar las pizzas San Gennaro y Maradona. La primera de ellas es elaborada con mozzarella de búfala, jamón estacionado por 24 meses, berenjenas a la plancha, virutas de parmesano y albahaca. A su vez, la que homenajea al astro del fútbol lleva mozzarella, butifarra, aceitunas negras y rúcula.

Spaccanapoli es un restaurante napolitano en Barcelona que se ha consolidado como un punto de encuentro para los amantes de la cocina italiana que además disfrutan de una atmósfera cálida y amigable.