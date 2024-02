Crear una primera impresión de la mano de los expertos en branding de Astratech Consulting

El branding es una práctica de marketing que engloba el diseño, el nombre y el símbolo que identifica a una organización. Aunque su implementación es una tarea que la mayoría de las empresas contempla en el momento de comenzar a operar, muchas de ellas no tienen en cuenta su potencial de comunicación.

Por esta razón, muchas desaprovechan las ventajas que una buena imagen supone para el crecimiento de la compañía. Para la empresa especializada en consultoría estratégica, Astratech Consulting, crear una buena primera impresión en los consumidores es de suma importancia, y por tal motivo recomienda a sus clientes diseñar su estrategia de branding de la mano de un experto.

Importancia del branding en las empresas La importancia del branding como práctica de marketing también se enmarca en la posibilidad que este brinda de entablar una relación directa con el usuario. Un branding bien ejecutado no solo genera un impacto favorecedor en el consumidor, sino que además le indica qué puede esperar de la organización.

El branding, además, es una manera de resaltar sobre la competencia y de aclarar al usuario que el producto o servicio que ofrece la compañía es la mejor opción a la que puede acceder.

Uno de los errores más frecuentes de las empresas es el de reducir el branding al logo símbolo y al diseño de la página web corporativa. El desarrollo de una marca implica la intervención de varias áreas de trabajo en la que el diseño publicitario solo hace parte de una de estas áreas. El branding incluye las estrategias de servicio y atención al cliente, el diseño y distribución de productos promocionales, la reputación, entre otros aspectos. Cada uno de ellos debe articularse bajo una estrategia principal que guie la acción de todos los involucrados en la compañía, de tal manera que cada procedimiento sea el reflejo de la impresión que la organización desea proporcionar a su cliente.

Servicio de asesoría de marca Para acompañar a las empresas en el diseño e implementación de su estrategia de branding, Astratech Consulting ha desarrollado un completo servicio de diseño gráfico, creación de marca y desarrollo de planes de marketing digital.

Con este servicio, esta consultora espera que las empresas reconozcan la importancia del branding en el crecimiento de su marca. Es por esta razón, que invita a las empresas que no tengan una imagen consolidada a que se apoyen de los profesionales de Astratech Consulting y lleven su compañía al siguiente nivel.