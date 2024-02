Luis Álvarez Álvarez publica ‘Palabras aladas’, una antología de relatos cortos que invita a sus lectores a reflexionar

CÍRCULO ROJO.- Luis Álvarez Álvarez lleva escribiendo prácticamente toda su vida y a través de Palabras aladas, trata de ayudar a sus lectores a reflexionar sobre la propia vida. “Me ilusiona que mucha gente diga que le ayuda después de un duro día. Es una satisfacción enorme. Destacaría también que me gustaría que te sumergieras en mi mundo y mis reflexiones e ideas".

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una antología variada de relatos con muchos temas que abarcar, me gustaría que los ayudase a conocerse mejor a ellos y el mundo que los rodea y sobre todo quiero que llegue a muchísimos hogares. Espero que al final de la obra haya un crecimiento emocional”.

Sinopsis "Palabras aladas es una antología de relatos cortos que refleja diversos temas que invitan a pensar. El escritor quiere que ojees sus páginas y veas su estilo. Y si te gusta, sumérgete en su mundo. Solo intenta y quiere conseguir que sus letras te alejen de la rutina, de tus problemas de la vida diaria que, a veces, es dura. El autor te invita a sumergirte en su mundo con ideas que le vienen a la cabeza y plasma en papel; no busca nada más que su obra llegue a miles de hogares y corazones. Pretende que llegue a tu corazón y se instale en tu alma. Pide una oportunidad de sorprenderte. Ha preguntado a cientos de amigos por redes sociales para que lo ayuden con la sinopsis y este es el resultado. El autor te hace adentrarte en un mar de relatos variados que te llevan a la reflexión personal; toca todos los temas desde un punto humano, humilde como pocos, posee una musa que a menudo lo viene a visitar. Capaz de resumir en una página lo que para otros necesitarían un libro entero, excelente capacidad de síntesis. Para nosotros es un escritor de almas, llega al corazón. Durante años lo hemos empujado a editar, ya que creemos que su obra y su talento innato no pueden estar en un cajón. A nosotros nos ha cautivado, esperamos que a ti también", comentan sus compañeros.

"Gracias, amigos, no me lo merezco, pongo lo siguiente con rubor porque me lo han pedido, espero que disfruten del viaje tanto como yo al escribirlo. Un fuerte abrazo", contesta el autor.

Autor Luis Álvarez Álvarez nació el 9 de junio de 1973, en el seno de una buena y humilde familia, en el Cruce de Arinaga, que pertenece a Gran Canaria. El menor de dos hermanos, es una persona de inquietudes a la que siempre le ha gustado la Literatura y ha ganado premios en colegios e institutos. Nunca ha publicado, pero se ha decidido a partir de que cientos de amigos lo animaran. Ha recopilado relatos cortos variados desde 2013 a 2017. Su foto pertenece a 2013, año en el que decidió editar. Hombre humilde de valores firmes, odia las injusticias. Las enfermedades le persiguen desde hace muchos años y estos escritos están elaborados en urgencias mientras le administraban la medicación pertinente. Amigo de sus amigos, le gusta llevarse bien con todo el mundo. Sus amigos dicen de él que es un buen hombre, aunque él dice que sus misterios los cuente otro. Humilde y sensible, se rinde ante la bondad y el talento. En definitiva, un amante de sus amigos y familia. Hombre hecho a sí mismo.