Dimoteca sobre la importancia del mantenimiento web

Con los avances en las tecnologías de la información, son cada vez más los peligros a los que se ven expuestas las plataformas web de las empresas, sobre todo si no cuentan con un mantenimiento web periódico que actualice los sistemas operativos de las páginas y contrarreste las nuevas amenazas.

Para agencias como Dimoteca, es importante que las empresas cuenten con una estructura clara de preservación y conservación de sus páginas de internet, con el fin de actualizar su operación y neutralizar las continuas amenazas a las que se ven expuestos sus sitios web.

Por tal razón, ofrece servicios de mantenimiento Wordpress, Prestashop y Shopify que permiten garantizar la eficacia y optimización de cualquier plataforma publicada en el ciberespacio.

La importancia del mantenimiento web Aunque a menudo se pasa por alto, el mantenimiento web es una tarea crucial que debe realizarse de manera regular. Estos son los principales motivos por los cuales resulta necesario:

Mayor seguridad: con la creciente amenaza de ataques cibernéticos, es vital proteger los datos sensibles de los usuarios y evitar cualquier vulnerabilidad en el sitio. Mediante la instalación de actualizaciones de seguridad, la comprobación de enlaces rotos y la implementación de medidas de seguridad adicionales, el mantenimiento web ayuda a prevenir ataques y salvaguardar la integridad del sitio.

Buen rendimiento del sitio: los visitantes de un sitio web esperan una experiencia rápida y fluida, y un sitio lento o poco eficiente puede llevar a una mala impresión y a la pérdida de potenciales clientes. Al realizar tareas como la optimización de imágenes, la limpieza de la base de datos y la actualización del software, el mantenimiento web ayuda a garantizar que el sitio funcione de manera eficiente y sin problemas.

Evitar fallos y problemas técnicos: el mantenimiento adecuado evita que ocurran errores y fallos en el sitio web, que puedan conllevar una caída del sitio, enlaces rotos u otros problemas técnicos que afecten la experiencia del usuario.

Mantenimiento en diferentes sistemas de gestión de contenidos (CMS) para e-commerce Tanto Shopify como Wordpress y Prestashop son soluciones digitales diseñadas para la programación y desarrollo de páginas web. Las diferencias entre una u otra solución dependen de las necesidades del proyecto, por lo que apostar por cualquiera de ellas debe ser una decisión fundamentada que se adapte a las especificaciones del negocio.

A continuación, te contamos qué hay que considerar en cuanto al mantenimiento web para cada una de estas plataformas:

Shopify Desde el punto de vista económico, el coste del mantenimiento de una tienda online desarrollada con Shopify es casi nulo. Se dice casi principalmente por qué el plan básico de Shopify que permite poner en marcha una tienda online tiene un coste mensual en el cual se incluyen elementos como el Hosting y su mantenimiento. Esto hace que su sistema sea muy robusto y que, por lo tanto, no haga falta preocuparse demasiado de actualizar componentes para hacer frente a posibles brechas de seguridad o de rendimiento.

Sin embargo, si el tema elegido no cuenta con los componentes necesarios para conseguir representar un diseño o funcionalidad del cliente, y no hay ninguna APP que aporte una solución a dicho problema, el coste del mantenimiento puede subir bastante debido a la necesidad de contar con un desarrollador para Shopify.

Wordpress Por otro lado, el mantenimiento Wordpress suele ser el más económico, ya que en la mayoría de ocasiones utilizamos soluciones como el famoso editor de bloques integrado desde hace ya algunos años llamado Gutenberg, o constructores revolucionarios como Elementor. Dicha forma de trabajar permite realizar cambios en la web sea asequible y sin necesidad de programar.

Además, Wordpress ofrece una tecnología asequible y de fácil desarrollo que permite la consolidación de páginas web de todo tipo, incluidas las de comercio electrónico. Las páginas con sistemas operativos Wordpress cuentan con elementos que permiten instalar plugins como WooCommerce, los cuales añaden nuevas funciones a las páginas web estándar y permiten una mayor funcionalidad, fortaleciendo su navegabilidad e interacción en tiempo real.

Prestashop Prestashop, por su parte, cuenta con un CMS enfocado en administrar y estructurar tiendas online, por lo que, a pesar de ser una solución gratuita como Wordpress, suele requerir siempre bastante personalización y, por lo tanto, acaba siendo necesario contratar a un desarrollador especializado en Prestashop para el mantenimiento.

Mantenimiento web para negocios Dimoteca ofrece planes de mantenimiento especializados en actualizar y proteger los negocios web y e-commerce, sin importar la plataforma con la que funcionen sus negocios en la web. Sus profesionales están formados para entender y mejorar las prestaciones del CMS de su página web, de tal manera que se adapte a las necesidades y riesgos a los que se enfrentan las plataformas de Internet de cualquier compañía.

Con este servicio, Dimoteca espera contribuir al desarrollo tecnológico de las organizaciones, ofreciendo servicios de vanguardia que les permitan salvaguardar su información y mejorar su operación de cara al futuro de la industria.