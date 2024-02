Enfrentarse a la pérdida de un ser querido en ‘Nuestro último año juntos’, de Tatiana Valero Maynar

CÍRCULO ROJO.- Tatiana Valero Maynar comenzó a escribir su libro, Nuestro último año juntos, mientras iba avanzando la enfermedad de su marido. “Las personas que han leído mi libro destacan que es un libro que desprende amor en cada hoja, escrito con gran fluidez y cercanía. Por mi parte, añadir que en él comparto mis emociones y sentimientos sin ocultar nada. Mostrando como a través del agradecimiento y la aceptación, es posible vivir un proceso tan duro, como el que tuve que vivir, con amor, serenidad y templanza y poder acompañar a tu ser querido hasta el último día con la serenidad de saber que has aprovechado hasta el último día y has hecho todo lo que estaba en tu mano”, añade ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una historia de amor, de una pareja, como tantas muchas, que se conocen, se casan, forman una familia. Y un día, de la noche a la mañana, todo cambia con la llegada del cáncer a sus vidas. Y así pasaron de pensar y planificar los estudios de sus hijos, de su futuro… a tener que dejarlo todo para centrarse en él, en su enfermedad. De confiar que se iba a curar, a pasar a entender que no tenía cura, para finalmente aceptar y preparar su despedida. Un proceso de aceptación, de gestión de miedos, creencias, bloqueos… donde la fe, el agradecimiento y la fuerza de voluntad fueron pilares imprescindibles para gestionar el día a día. Todo bañado por la fuerza del amor”.

Tatiana se dirige “a todas las personas que tengan que transitar por una experiencia similar: tanto a aquellas que tengan que acompañar a personas con algún tipo de enfermedad (más concretamente con tumores cerebrales), como a cualquier persona que se encuentre cerca de alguien en estado terminal. Estoy segura de que se verá reflejada en muchos momentos de la historia. El objetivo de publicar el libro fue compartir una experiencia personal (no teorías sacadas de un libro) y humanizar algo tan normal como la vida misma: de principio a fin, desde que nacemos hasta la muerte. Yo lo he hecho y siento que cada persona que se lee el libro, se permite también hablar de ello conmigo, porque saben que les voy a entender, porque lo he vivido, y saben que les puede ayudar”, sentencia.

Sinopsis "¿Qué pasaría si te dijeran que tu marido o tu mujer tan solo tiene unos meses de vida por delante? ¿Cómo reaccionarías? Tatiana y Juan se conocieron y enseguida se dieron cuenta de que habían nacido el uno para el otro, que querían compartir el resto de sus vidas juntos. Tras veinte años juntos y formar una familia maravillosa, vivían tranquilamente disfrutando de una vida tan normal como la de cualquier pareja con cuatro hijos. Hasta que el 17 de agosto de 2021, tras volver de las vacaciones de verano, el cáncer apareció en sus vidas. No lo sabían, pero ese sería el primer día de su último año juntos. Los siguientes doce meses tuvieron que aprender a gestionar sus miedos, la incertidumbre, la rabia, la ira, la impotencia… adaptarse a las noticias que iban llegando hasta tener que aceptar la noticia de su muerte. Un proceso lleno de amor y de dolor que les enseñó a vivir.", explica la autora.

“Un testimonio muy intenso y desgarrador de una mujer a la que el cáncer arranca el amor de su vida en muy poco tiempo, que hace ver lo delicada que es la vida, hoy estás bien y mañana no lo sabes. Definitivamente, un libro recomendado para todos, que permite apreciar algo que muchas veces no tenemos en cuenta: la salud y la importancia de aprovechar el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos”, según Luis Pérez Santiago coach y escritor del bestseller Todo es posible.

Autora Tatiana Valero Maynar (Zaragoza 1974). Coach y experta en inteligencia emocional y psicología positiva. A través de las redes sociales y de su blog Un día cualquiera comparte las cosas que hace, piensa y le gustan.

Aragonesa afincada en Madrid por amor, en verano de 2022 la perdida de su marido le hizo aplicar en su propia vida su conocimiento y compartir, a través de las redes sociales y el blog, cómo lo estaba afrontando, cómo era su vida tras una pérdida que ella misma creía incapaz de superar.

Vive volcada en educar y querer a sus cuatro hijos: Juan, Tatiana, Gonzalo y Alejandro.