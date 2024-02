Aprobar una oposición tipo test con un método

Durante sus más de 20 años de estudio en el ámbito del derecho y la preparación de diversas oposiciones, el creador de oposapiens.com ha probado numerosos métodos de estudio. A lo largo de su experiencia educativa, que comenzó en la escuela primaria y culminó con la universidad, afirma no haber recibido nunca una guía clara sobre cómo estudiar eficazmente. "Siempre he tenido que recurrir al método de ensayo y error. Afortunadamente, soy una persona curiosa y pragmática, lo que me ha llevado a probar varios enfoques de estudio y quedarme con aquellos que dieron resultados positivos, descartando los menos efectivos. Además, soy una persona que valora la eficiencia y busca encontrar un equilibrio entre el tiempo y el esfuerzo invertidos en una tarea y los resultados obtenidos", asegura.

El fundador de oposapiens.com subraya lo siguiente: "Durante mis años de primaria y secundaria, simplemente estar en la primera fila, prestar atención, hacer preguntas y redactar de acuerdo con el estilo de los libros de texto era suficiente para obtener calificaciones excelentes. Durante la universidad, tuve que tomar apuntes y ser más constante en mis hábitos de estudio para superar mis cursos de manera satisfactoria. Sin embargo, enfrentar una oposición representa un desafío cualitativamente diferente".

En el contexto de una oposición, el proceso de estudio se vuelve más intenso y orientado hacia un objetivo a corto plazo. Además, existe la presión de competir con un gran número de candidatos. A diferencia del sistema educativo convencional, en una oposición, un candidato debe asegurarse de estar dentro del grupo de aprobados que superen la nota de corte.

El método Para quienes ya hayan elegido la oposición y esta implique un examen tipo test eliminatorio, es fundamental que se preparen específicamente para ese tipo de prueba. El enfoque de estudio no es el mismo para un test que para un examen de desarrollo o una evaluación oral. La mejor preparación para cualquier prueba es tratar de emular lo más fielmente posible el tipo de examen que se enfrentará y obtener los mejores resultados antes del examen real.

El estudio para un examen tipo test se caracteriza por su enfoque práctico, ya que se combina constantemente el estudio con la práctica y el análisis de los resultados obtenidos.

A continuación, el creador de oposapiens.com comparte el método que le ha funcionado a él en varias ocasiones. Este se puede adaptar según los horarios y preferencias, pero hay que intentar mantener su esencia para obtener resultados confiables.

En primer lugar, hay que elaborar un listado de porcentajes de las preguntas del último examen oficial, si lo hubiere. Seguidamente, asignar a cada pregunta la norma o tema al que pertenece. Este ejercicio ayudará a identificar qué normas o temas considera el tribunal como los más importantes. Una vez completado el listado, es momento de comenzar a estudiar desde el tema o norma más importante hasta el menos relevante, sin omitir ninguno que aparezca en la convocatoria. Después de estudiar cada tema o norma, hay que realizar inmediatamente los test correspondientes. Si en algún momento no se logra obtener al menos un 80 % de aciertos en un test, se recomienda repetir ese test de inmediato hasta alcanzar el nivel de preparación necesario. Este porcentaje no es aleatorio; muy pocas personas logran aprobar una oposición si no alcanzan este nivel de preparación previa.

Lo ideal es resumir las normas o temas de la oposición de forma escrita, preferiblemente de fuentes originales sin modificaciones. Esto es especialmente recomendable para los temas más importantes según el criterio mencionado anteriormente. Para mantener el control sobre temarios extensos, es esencial dividir el material en bloques o secciones y realizar repasos regulares para no olvidar lo que se estudió al principio a medida que se avanza hacia los temas finales.

Por último, es fundamental realizar numerosos simulacros de exámenes en las mismas condiciones de tiempo, número de preguntas y penalizaciones que se aplicarán en el examen real. Esto permitirá evaluar el nivel de preparación y corregir cualquier debilidad.

La herramienta Para este tipo de exámenes, es casi imprescindible contar con una herramienta digital que permita realizar una gran cantidad de test de manera eficiente y que cubra todas las normas del temario. Realizar test se convierte en un método de estudio altamente efectivo si las preguntas están respaldadas con la literalidad de las normas o una explicación de la respuesta correcta. Además, es esencial disponer de estadísticas detalladas sobre los aciertos y errores, ya que ayudarán a identificar y mejorar los puntos débiles. También es conveniente que la herramienta permita acumular las preguntas que se han contestado incorrectamente para repasar regularmente los errores. Debe ofrecer la posibilidad de realizar simulacros personalizados, donde poder ajustar los parámetros para que se asemejen al examen real.

Todas estas características esenciales se encuentran en una única herramienta llamada oposapiens.com. Quienes se estén preparando para una oposición, pueden utilizarla para seguir un método que ha demostrado ser efectivo y que ha ayudado a miles de opositores a obtener sus plazas en propiedad.