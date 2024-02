Cómo la autoconciencia está redefiniendo el éxito en el mundo corporativo en 2024

La palabra autoconciencia generalmente está relacionada con el ámbito psicológico, ya que se define como la capacidad de entender los sentimientos propios, así como los sesgos cognitivos y los comportamientos o reacciones ante diversas circunstancias.

Sin embargo, más allá del plano individual, en el entorno empresarial ha ido extendiéndose la expresión “autoconciencia corporativa”, puesto que se ha comprendido la importancia de reconocer las debilidades, las fortalezas y las necesidades de la empresa para mejorar y crecer.

En ese sentido, Erika Twani, directora ejecutiva de Learning One to One Foundation, destaca que, en la era de la información, el vertiginoso avance de la tecnología exige un ritmo acelerado de innovación y adaptación. En consecuencia, según la opinión de Twani, las compañías necesitan mantenerse en una constante exploración de nuevas formas para mejorar sus productos o servicios. Al mismo tiempo, los negocios de cualquier rama y tamaño deben buscar mecanismos que les permitan optimizar sus procesos para aumentar la rentabilidad.

Una entusiasta del aprendizaje Erika Twani se define a sí misma como una entusiasta del aprendizaje. Por ello, su organización trabaja con docentes y líderes en materia educativa en varios países, en un esfuerzo por ofrecer a los niños herramientas de aprendizaje que forjen líderes del futuro, con la visión de construir un mundo mejor.

Además, Twani tiene más de 20 años de experiencia trabajando con empresas de tecnología corporativas, en las que ha ayudado a crear productos y servicios para la escalabilidad mundial. Asimismo, recientemente, ha escrito el libro titulado Cómo Educar a un Einstein, en el que justamente se plantea la importancia de la habilidad de la autoconciencia aplicada en el mundo real.

Sobre este punto, la autora indica que una manera de comprender la aplicabilidad de la autoconciencia corporativa es viendo casos de éxito en los que ciertas compañías han entendido sus características inherentes, sus costes y lo que realmente quieren sus clientes. Esto permite que la empresa lleve a cabo estrategias para reducir gastos y aumentar las ganancias y, a la vez, satisfacer las necesidades o deseos de los consumidores.

Casos de éxito Twani menciona el caso de Netflix y señala que esta plataforma de streaming comprendió que las personas no querían ir a una tienda de vídeos, sino que su único propósito era ver una película en casa. En adelante, Netflix ofreció un servicio que simplificó el acceso a las películas. Y esa es la razón de su espectacular ascenso en la última década.

Para finalizar, la autora destaca los casos de éxito de otras compañías como Uber y Airbnb, que han desarrollado enfoques más eficientes y rentables para el traslado y los alquileres, respectivamente. Todo gracias a que implementaron la autoconciencia corporativa al entender las necesidades propias y del cliente, lo que les permitió innovar y liderar el mercado.

¿Y por qué no aplicar lo mismo en educación? Si las personas son capaces de entender su propósito final, pueden establecer el medio para alcanzarlo eficientemente. En este caso, la autora comparte en su libro seis pasos sencillos para forjar líderes en sus propios términos. La práctica continua desde temprana edad hace que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias bajo la tutoría de sus maestros durante los años escolares.

Puede que la gente se pregunte qué recursos se necesitan para hacerlo o qué políticas educativas públicas deben cambiar. La respuesta es: todo lo que se necesita son docentes apasionados que aprendan cómo usar los seis pasos efectivamente. Luego, se verán resultados con los estudiantes en menos tiempo.