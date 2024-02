Doctor Miquel No optimiza su presencia avanzada con el Kit Digital

Gracias a las ayudas europeas Next Generation, la clínica de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora Doctor Miquel No, ha implementado su posicionamiento online, consiguiendo también una mayor accesibilidad En Doctor Miquel No son especialistas en intervenciones mamarias, como la reducción, aumento o corrección de caídas, reposicionamiento de mamas, búsqueda de proporciones ideales, corrección de malformaciones, reconstrucción y rejuvenecimiento de los senos. Esta intervención, no solo tiene como objetivo mejorar la estética, sino también abordar problemas posturales y complejos, como aquellos relacionados con problemas de espalda debido al tamaño de los senos. La cirugía mamaria que realizan en la Clínica logra una mejora notable en la figura de la paciente, brindándole la confianza necesaria para superar complejos y alcanzar una mayor calidad de vida.

La oferta de la clínica incluye una amplia gama de intervenciones, desde cirugías corporales, desde abdominoplastias y liposucciones hasta cirugías faciales como blefaroplastias, rinoplastias y rejuvenecimientos faciales. La clínica se destaca por su enfoque personalizado, brindando asesoramiento profesional a los pacientes, para satisfacer todo tipo de necesidades. En la consulta del Dr. José Miquel No García, el objetivo es conseguir los mejores resultados para el paciente, para que realce su belleza de forma natural y consiga la mejor versión de sí mismo. El Doctor No García es un referente en Barcelona y dirige el servicio de cirugía plástica, estética y reparadora del Hospital Quirón Sabadell.

El equipo de la Clínica Doctor Miquel No cuenta con una gran especialización en todo tipo de tratamientos de cirugía estética, plástica y reparadora y abordan todo tipo de necesidades, desde la cirugía corporal a la cirugía facial. Con más de 20 años de experiencia, la clínica se enorgullece de contar con un equipo médico de confianza y especializado en estos ámbitos.

La cirugía corporal, especializada en trabajar el contorno corporal, ofrece opciones como la lipoescultura, abdominoplastia, demolipectomía y aumento de glúteos. La cirugía facial, en cambio, se centra en aportar una apariencia mejorada al rostro del paciente. Desde eliminar bolsas palpebrales hasta corregir orejas prominentes o tratar la flacidez facial a través del lifting, el equipo médico ofrece técnicas especializadas e innovadoras para alcanzar los resultados deseados.