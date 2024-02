Activans en Girona, descubrir la fusión única de ciclismo y viaje en camper

En las serpenteantes carreteras de Girona, donde la pasión por el ciclismo se encuentra con la libertad de viajar en camper, Activans destaca como la opción definitiva. La empresa de referencia en alquiler de campers para ciclistas ofrece no solo la comodidad de vehículos de alta calidad, sino también la exclusividad de llevar bicicletas, incluyendo e-bikes, cómodamente en el interior de la autocaravana.

Ventajas exclusivas de Activans Transporte interior de bicicletas: Activans es pionero en ofrecer campers diseñados específicamente para ciclistas. Permite disfrutar de la comodidad de cargar bicicletas directamente en el interior del vehículo, evitando la molestia de desmontarlas y garantizando su seguridad durante todo el viaje.

Carga directa de e-bikes: ¿Un fanático de las e-bikes? Activans ha pensado en todo. Sus campers están equipados con placas solares, inversores y sistemas de carga para e-bikes, permitiendo mantener las baterías listas para la siguiente aventura sin complicaciones.

La experiencia Activans vs. hotel tradicional Solo hay que imaginar despertarse con vistas panorámicas a la naturaleza, sin estar limitado por las paredes de un hotel. Con Activans, el alojamiento es tan versátil como las decisiones de viaje. Algunas ventajas irresistibles incluyen:

Inmersión en la naturaleza: Despertar rodeado de paisajes impresionantes, ya sea en la montaña, junto al mar o en un pintoresco pueblo. Con Activans, el hogar temporal es la naturaleza misma.

Flexibilidad total: No hay que reservar alojamientos con antelación. Con un camper de Activans, cada uno es el dueño de su itinerario. Se puede cambiar de rumbo, descubrir lugares inesperados y tomar decisiones sobre la marcha.

Confort de 4 estrellas: Aunque se esté inmerso en la naturaleza, no hay que renunciar al lujo. Los campers de Activans ofrecen un nivel de comodidad comparable al de un hotel de 4 estrellas. Camas cómodas, cocina totalmente equipada y comodidades modernas están garantizadas.

Explorar Girona y la Costa Brava al ritmo deseado con Activans Pedalear por las icónicas rutas ciclistas de Girona con una bicicleta de alta gama o una de su variada flota de alquiler.

Activans, el socio en alquiler de campers para ciclistas invita a pedalear a cada ritmo y explorar la belleza única de Girona.

Vía Verde del Carrilet: Una ruta que sigue antiguas líneas de tren y ofrece un viaje tranquilo a través de paisajes rurales, bosques y viñedos. Perfecta para ciclistas de todos los niveles, la Vía Verde es una experiencia inolvidable.

Ruta del Ter: Siguiendo el curso del río Ter, esta ruta ofrece vistas panorámicas y la oportunidad de explorar encantadores pueblos a lo largo del camino. Una opción perfecta para aquellos que buscan una mezcla de naturaleza y cultura.

Ruta del Cister: Combina ciclismo y cultura visitando monasterios cistercienses en un recorrido a través de colinas y valles. Descubrir la riqueza histórica de Girona mientras se disfruta de las carreteras escénicas.

Ruta de los Acantilados de Begur: Si se busca una experiencia costera, esta ruta llevará a través de impresionantes acantilados y permitirá explorar calas escondidas. Ideal para los amantes del mar y la aventura.

Camino de Ronda de S'Agaró a Calella de Palafrugell: Disfrutar de un viaje escénico a lo largo de la costa, con paradas para relajarse en las playas mediterráneas. Un recorrido encantador que combina la belleza del mar y la historia local.

En Activans, no solo ofrecen la libertad de llevar la propia bicicleta, sino que también ponen a disposición una variada flota de alquiler para satisfacer todos los gustos y estilos. Desde mountain bikes, gravel, hasta e-bikes, Activans tiene el equipo perfecto para cada ciclista.

Equipamiento y consejos para una aventura sin preocupaciones con Activans Antes de emprender el viaje, hay que responder algunas preguntas clave: "¿Qué te impulsa a pedalear por Girona? ¿Prefieres los desafíos de la montaña o la serenidad de la costa?" Activans, además de ofrecer campers de calidad, asesora sobre el equipo esencial y comparte consejos locales para disfrutar de una aventura sin preocupaciones.

¡Se aconseja reservar con antelación!