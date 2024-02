IFMG, una propuesta sólida como alternativa a los depósitos y las letras

En los últimos años, el tema de la remuneración del ahorro a particulares ha cobrado gran importancia en España. Cada vez son más los usuarios del sistema financiero que se interesan en encontrar alternativas a los depósitos que respondan adecuadamente a sus necesidades e intereses, y que contribuyan a mantener o mejorar su poder adquisitivo.

En este contexto, IFMG se ha consolidado como una de las opciones más destacadas en el mundo financiero. Esta iniciativa se distingue por centrar su funcionamiento en la defensa del capital de los ahorradores particulares, de forma garantizada, ofreciendo soluciones sin tener que recurrir a inversiones en renta variable u otros instrumentos financieros complejos.

Alexander Ljubojevic, el creador de esta original alternativa para los ahorradores de todo tipo, responde a esta entrevista:

¿En qué momento cree que se encuentra la remuneración del ahorro a particulares en España?

Creo sinceramente que los usuarios del sistema financiero están despertando, se han dado cuenta de que la banca tradicional e incluso otros actores financieros online no responden a sus intereses, ya que, incluso en muchos casos, la banca online ofrece depósitos por debajo de la inflación subyacente... Esto merma, lenta, silenciosa y dolorosamente el poder adquisitivo de las personas. Por ello, en IFMG nos hemos propuesto defender el capital de los ahorradores particulares a toda costa y de forma garantizada. Sin que tengan que ir a comprar renta variable, abriendo cuentas de bróker con comisiones, ni fondos indexados, ni ETFs, ni comprar letras del tesoro o bonos.

En algún punto, la gente pareció olvidar que cuando dejas tu dinero en un banco, pues se lo estás prestando al banco para que opere con él según desee. Es importante remarcar ésto a toda la población. La solución de ir a letras del tesoro que vimos, con gente haciendo cola a la antigua usanza, es solo el reflejo de cierta desesperación que, además, apenas soluciona la pérdida de poder adquisitivo porque el Estado ya se las apaña para pagar los mínimos intereses posibles por su deuda, generalmente, inferiores a la inflación. Mientras, tu capacidad de compra disminuye ...

IFMG es la alternativa clave a toda esta situación, porque demuestra que se pueden remunerar los ahorros de los particulares con dignidad, seguridad y garantía.

Cuéntenos ¿Cómo surgió IFMG? Si no me equivoco, en 2020, un año convulso.

Sí, bueno, la idea de IFMG surge incluso antes, más bien como una experiencia personal, después de darme cuenta durante la década pasada de que la banca estaba obteniendo rendimientos fantásticos con sus inversiones en sus carteras de créditos o incluso private equity, y esencialmente tomando dinero al 0 % del BCE. Como usuario de banca, me resultaba ciertamente enervante que mi pequeño ahorro estuviese sin remunerar, cuando los bancos pueden ganar porcentajes anuales realmente jugosos con mi dinero, estamos hablando del orden del 20-30 % anual o más con relativa facilidad. Yo recibía el 0 % por mi dinero aparcado en el banco, así que decidí captar pasivo yo también. Una idea sencilla pero brillante (risas). Disculpen la falta de humildad.

¿Puede explicar más en detalle cómo funciona el sistema de garantía de IFMG y cómo aseguran que los usuarios reciban sus intereses incluso en situaciones adversas?

IFMG se fundamenta en las relaciones persona a persona. La banca, por el contrario, opera en gran escala, incluso para los clientes de banca privada el servicio es muy pobre. Así que nosotros decidimos dar a los particulares el rendimiento que merecen por su dinero de forma garantizada. Ésto es un factor diferencial, puesto que asumimos más riesgo en nuestro lado.

Nos enfocamos en garantizar al usuario de IFMG que pase lo que pase recibirá su capital más los intereses correspondientes en el plazo acordado. Digo usuario y no cliente, porque IFMG no es una empresa. Muchos se sorprenden, pero la virtud de IFMG es que responde con patrimonio personal del dinero recibido de los usuarios. Por eso, solo captamos de nuestros usuarios el capital del que ya dispongamos.

Es decir, si alguien nos presta 100.000 € es porque IFMG ya tiene esos 100.000 € acumulados como Fondo de respaldo o garantía. Ésto vendría a ser algo similar a si la banca trabajase con un coeficiente de caja del 100 %. Si por cualquier circunstancia no conseguimos generar rentabilidad con el dinero recibido, IFMG va a su Fondo de Garantía y pone la cantidad necesaria para cumplir lo acordado con el usuario en términos de capital e intereses. Tan sencillo y transparente como eso.

¿Cuál es su perfil de usuario actual? ¿Han captado mucho ahorrador descontento?

Tengo que decir que la captación marcha a buen ritmo, sin tasas de crecimiento alocadas, lo que nos permite asegurar la sostenibilidad de la remuneración. Nuestra iniciativa también se basa en la idea de que, al prestar su dinero a IFMG, los usuarios "traspasan" en cierto modo el riesgo a IFMG, y por ello reciben esa remuneración atractiva en forma de intereses.

Nosotros, por tanto, nos enfocamos a usuarios conservadores, que no quieren dolores de cabeza, y prefieren que nosotros asumamos el riesgo de rentabilizar el capital. Si podemos ganar un 20 y pagar un 6 garantizado... pues nos parece un buen margen para nosotros. La banca gana un 30 y te da cero.

Si un año perdemos un -8 %, nuestros usuarios reciben el 5-6-7 % garantizado de igual forma. Es una apuesta arriesgada la que hacemos... poca broma.

¿No cree que eso puede romperse en algún momento? Quiero decir, ¿que su fondo de garantía se vacíe en una sucesión de malos años?

Estadísticamente, es poco probable que suceda, pero podría ocurrir. Incluso en ese caso de adversidad matemática extrema, nuestros usuarios recibirían su capital íntegro, y probablemente una carta firmada por mí diciéndoles: "Estimado usuario/a, aquí tiene su capital como prometí, no he sabido rentabilizarlo como pensaba. Busquen alguien que gestione mejor que yo. Suerte".

Sólo una persona habría perdido su capital en ese caso: yo. De esa forma, nadie podría decir jamás que ha perdido su dinero. Es un concepto de transparencia y honestidad radical. Un compromiso con las personas. Si no soy capaz de gestionar bien me arruinaré. ¿Hay algo más honesto que eso? Al mismo tiempo es un mensaje de confianza. Confío tanto en que eso no ocurrirá que por eso ofrezco intereses garantizados. Un fondo de inversión también puede quebrar y la gente mete su dinero en ellos todos los días... ¡Hasta yo tengo fondos de inversión! (risas) Pero los fondos garantizados que hay no llegan a ofrecer nuestro nivel de remuneración.

¿Cuál es la visión a largo plazo de IFMG en términos de crecimiento y expansión, tanto en términos de usuarios como de nuevos productos o servicios?

IFMG está mostrando un crecimiento sorprendente, con una base de usuarios sana y estable desde 2020. Hace poco hemos renovado nuestra web, con un diseño más fresco y dinámico, nuevas funcionalidades como una calculadora de beneficios, y un panel para que el usuario pueda ver la evolución de su plan contratado y gestionar su actividad.

Por ahora, nuestra oferta de planes se mantiene con los 3 planes clásicos: Basic (5%), Fly (6%) y Dream (7%), pero si vemos que hay demanda por parte de perfiles que aportan más de 100.000 €, pues nos plantearíamos un "tier" o plan especial para ellos sin duda.

En definitiva, IFMG figura como una de las mejores referencias para quienes buscan alternativas a los depósitos, con rendimientos atractivos y garantizados para los usuarios. El enfoque en las relaciones persona a persona, así como su compromiso de asegurar el capital e intereses de los ahorradores, destacan como dos de las principales diferencias de esta iniciativa en comparación con la banca tradicional, convirtiéndola en una opción interesante para muchos españoles actualmente.