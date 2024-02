SPI, la nueva alternativa para recuperar las facturas impagadas

Solución Protección Impagos hace que miles de empresas recuperen el dinero de las facturas impagadas a través de su herramienta digital. Las facturas impagadas son muy comunes entre las empresas del país y existen muchas que finalmente no reciben el dinero que les pertenece.

En muchos casos como este, la propia empresa no sabe lo que hacer frente a los impagos y deja que se pierda ese dinero. Al principio, puede que la deuda no tenga importancia, pero con el paso del tiempo, la cifra puede aumentar un valor significativo al que a la empresa le interese reclamar.

Para cualquier situación, SPI cuenta con varias alternativas al servicio del cliente, prácticamente infalibles, que hacen recuperar la deuda vencida. El gerente de SPI, Juan Carlos López, explica: «Desde SPI, contamos con una IA, cuyo algoritmo nos permite procesar cientos de miles de facturas, realizar las facturas rectificativas, quedando a disposición del cliente toda la documental del proceso a su disposición, incluyendo los 952».

Procedimiento de recuperación Para recuperar las facturas impagadas que tiene la empresa, SPI ofrece dos vías. Si el cliente quiere llevar a cabo la recuperación de IVA, de la cantidad total de la deuda, en Solución Protección Impagos se realizará un proceso monitorio. Juan Carlos López añade que el “extra” que los diferencian del resto es que en SPI estudian, redactan y presentan la demanda de cientos monitorios en cualquier partido judicial de España.

Pero, además, cuentan con otra vía. Si el cliente no quiere recurrir al total de la factura, tiene la opción de recuperar, al menos, el IVA. El gerente de SPI dice: «Hay veces que el empresario sabe que el deudor no va a poder pagar las facturas y, por lo tanto, llevamos a cabo la devolución del IVA para que no asuma él ese gasto».

La devolución del IVA como el procedimiento monitorio son dos acciones complementarias, es decir, se pueden hacer a la vez. Pero, si hay una cosa que diferencia a SPI del resto y por eso es un referente en el sector, es la inmediatez y la capacidad de asumir una operación sin importarle la cantidad de facturas. En el 2023, la empresa ha llegado a recuperar el IVA de cientos de miles de facturas impagadas en un tiempo récord de 24/48 horas y han realizado miles de procedimientos monitorios en una sola acción.

A todo esto, Solución Protección Impagos no pide por adelantado dinero hasta que el propio cliente no haya cobrado su deuda. Esto es, junto a la profesionalidad de la empresa, por lo que cientos de clientes se decantan por SPI para recuperar las facturas que no le han pagado.