Una nueva profesión en auge y lo importante de una buena formación

Hoy en día, muchas mujeres aspiran a cambiar de carrera y estilo de vida para hacer algo que les apasiona y les conecta con emociones positivas. Quienes optan por una profesión de wedding planner lo hacen porque han tenido experiencia con el mundo de las bodas, la organización, el buen gusto y la satisfacción de ver un proyecto bien ejecutado florecer. Sin embargo, el entusiasmo y la emoción del momento no son garantía del éxito en un negocio que cada vez es más competitivo.

El sector nupcial está en crecimiento y genera gran rentabilidad, ya que cada vez son más las parejas que se dan cuenta de que necesitan ayuda de un profesional para conseguir una buena experiencia, y las personas están dispuestas a invertir sus ahorros para lograr un evento inolvidable. Esto ha hecho que cada vez haya más personas interesadas en dedicarse a este mundo, pero no siempre con éxito. Quiénes buscan los requerimientos y estrategias para conseguir clientes, así cómo gestionar y concretar bodas deben optar por una buena formación buscando un buen curso de wedding planner como nos cuenta Caridad Ruiz, directora de LunasdBoda.

Dejar a un lado el postureo y centrarse en el aprendizaje El sector de las bodas está asociado al glamour, al estilo y la belleza. Por ello, muchos cursos están centrados en vender la experiencia de trabajar en el sector del lujo y no en la formación necesaria de marketing, planificación, protocolos, manejo de crisis que en verdad se requieren para conseguir ser una wedding planner con éxito. En LunasdBoda se enseña desde la experiencia profesional de 20 años en el sector, difundiendo una metodología comprobada y aplicable, como lo demuestran los casos de éxito de sus alumnas.

Aunque el mundo nupcial tiene grandes ventajas y puede ser embriagador, quienes decidan embarcarse en este camino deben tener en cuenta que requiere mucho trabajo para lograr su rentabilidad. Se debe tener en mente que es un negocio, no un hobbie y que habrá momentos difíciles en el proceso.

El camino al éxito El Curso de Wedding Planner de LunasdBoda tiene una duración ideal de cuatro meses con contenido online y mentorías personalizadas, terminando con un curso presencial de fin de semana. Sin embargo, sus 87 lecciones, estarán disponibles para los estudiantes de forma ilimitada de manera que quien necesite llevarlo a cabo más despacio tiene esa alternativa. Los módulos abarcan desde: neuromarketing, proveedores, decoración, protocolos, modelo de negocio y mucho más.

En el curso se desglosa todo lo necesario para convertirse en wedding planner desde el punto cero, por lo cual no se requiere experiencia previa. Además, se ofrece una certificación de 480 horas de formación que está avalada por la Asociación Internacional de Wedding Planner y Profesionales de Eventos (AIWPE). El Curso de Wedding Planner de LunasdBoda se centra en dar las herramientas reales y aplicables para que un profesional pueda vivir de la planificación de bodas de manera exitosa.