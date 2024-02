Spaccanapoli se vuelve de la lista selecta de Soletes de la Guía Repsol

La Guía Repsol ofrece información turística en España desde hace más de 40 años. Este directorio propone distintas rutas e itinerarios. Además, le da una gran importancia a la gastronomía. En particular, esta guía ha creado la distinción de Soletes para confeccionar una lista con locales recomendados.

Actualmente, el restaurant Spaccanapoli Barcelona es uno de los 35 espacios gastronómicos que cuentan con un Solete. Según indica la propia Guía Repsol, este reconocimiento sirve para destacar lugares que despiertan una sonrisa y seducen por su cercanía, su propuesta apetecible y buen ambiente. En particular, Spaccanapoli cuenta con dos restaurantes en Barcelona en los que se sirven exclusivamente platos preparados con recetas e ingredientes napolitanos.

La lista selecta de Soletes de la Guía Repsol Esta insignia joven ha sido creada por la Guía Repsol para destacar locales que son recomendables para amigos o conocidos que pasan unos días por una ciudad. De esta manera, es posible distinguir algunos lugares ante la abundancia que caracteriza a la oferta gastronómica actual. En particular, los establecimientos que cuentan con un Solete son un punto de referencia.

Estos sitios pueden ser modernos o tradicionales, pero en todos los casos su propuesta debe ser apetitosa y asequible. Para encontrar estos restaurantes, tabernas, bares o chiringuitos únicos, un equipo de expertos en gastronomía de Guía Repsol busca continuamente por toda España. Además, cada edición de esta guía incluye un listado de Soletes en las 50 provincias.

En la última versión de este documento, Barcelona cuenta con 35 distinciones y Spaccanapoli dispone de una de ellas. El propósito de este galardón es destacar lugares que se encuentran fuera de los circuitos habituales, como si fueran un secreto bien guardado por el público local.

La propuesta gastronómica de restaurant Spaccanapoli Barcelona Los dos locales de esta empresa destacan por ofrecer preparaciones que surgen de recetas 100 % italianas. Además, la cocina de estos restaurantes trabaja solo con ingredientes napolitanos.

En su menú es posible encontrar una amplia variedad de antipasti (entrantes) y platos de pasta. También destacan sus múltiples variantes de pizzas con masa fina y bordes inflados. A la hora de los postres, la estrella es el tiramisú.

Por otra parte, estos locales ofrecen una decoración cálida y un ambiente hogareño y amistoso. Gran parte del staff de estos restaurantes es napolitano y, habitualmente, es posible encontrarse con Daniele, creador de este proyecto, recorriendo las mesas. Ambos restaurantes abren de lunes a domingos desde las 13 hasta las 23:45 horas. A su vez, las reservas se pueden efectuar desde la plataforma web de esta empresa.

El restaurant Spaccanapoli Barcelona es uno de los pocos locales gastronómicos que ha sido distinguido con un Solete por la Guía Repsol en esta ciudad.