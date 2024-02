La posibilidad de abrir portero automático desde el móvil con Raixer

Los sistemas de apertura de puertas han ido evolucionando notablemente gracias a la tecnología, haciendo que no solo sean más seguros, sino también más eficientes y mucho más sencillos de gestionar.

Actualmente, ya es posible abrir portero automático desde el móvil gracias a sistemas como los que ha desarrollado la firma Raixer con su nueva cerradura inteligente. Su novedoso funcionamiento permite a cualquier persona poder gestionar la apertura de puertas y el ingreso de terceros de una manera sencilla a través de una app o de una llamada telefónica. Esto la convierte en una de las mejores opciones de la actualidad.

Una cerradura inteligente que permite abrir un portero automático desde el móvil Raixer es la responsable del diseño y fabricación de una de las mejores cerraduras automáticas de la actualidad. Se trata de una cerradura inteligente que incorpora un sistema de última generación. Este no solo la hace sumamente segura y superior a las otras alternativas convencionales, sino que además ofrece no una sino 6 formas diferentes de apertura automática de puertas. Gracias a eso, las personas tienen la posibilidad de abrir portero automático desde el móvil fácilmente mediante la app de Raixer. Su funcionamiento se basa en lo siguiente. El dispositivo permite conectar cualquier puerta a internet, sincronizarlo con el teléfono y conectarlo al telefonillo para abrir el portal. De la misma manera, se puede conectar a un abrepuertas eléctrico para así poder abrir también la puerta de la vivienda. Además de eso, su instalación es muy sencilla y las indicaciones vienen muy bien detalladas dentro de la bolsa en la que llega el dispositivo.

Diferentes formas de abrir la cerradura de Raixer con el teléfono móvil Esta cerradura puede abrirse de forma remota y automática a través de 6 formas diferentes, 3 de ellas por medio del móvil. La primera es la opción de apertura mediante llamada perdida, que consiste en hacer una llamada al sistema de la cerradura desde un número de teléfono autorizado por el propietario para que esta se abra de manera automática. Esta opción es muy sencilla y efectiva, además de que no requiere conexión a internet ni acceder a la app. La segunda opción es precisamente mediante la aplicación, desde donde se puede gestionar el acceso tanto del portal como de la puerta de la vivienda. La última opción es mediante un código QR generado por el sistema para cada una de las puertas. Este podrá ser escaneado por alguien autorizado para que teclee el código correspondiente para abrir.

Como se puede ver, la tecnología implementada en la cerradura de Raixer no solo hace posible abrir portero automático desde el móvil, sino que ofrece toda una gama de opciones y de ventajas que harán mucho más fácil, más cómodo y más segura la apertura y cierre de puertas y portales de una vivienda, oficina, local, etc.