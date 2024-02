Integrar WhatsApp API empresarial en un negocio y sus principales beneficios

Una comunicación vía WhatsApp efectiva es la clave del éxito para cualquier negocio dentro del marketing digital. Es por este motivo que es cada vez más común que las empresas utilicen las redes sociales entre la empresa y el potencial cliente, con el fin de mejorar y facilitar la comunicación y las ventas.

En este sentido, la integración de WhatsApp API empresarial emerge como una solución fundamental para potenciar la conexión entre los negocios y sus clientes. WhatsMarketing es una empresa nacida en Málaga con expansión a Latinoamérica, con el objetivo de conectar al negocio con su potencial cliente a través de estrategias y novedoso servicio de WhatsApp API Business. Esta empresa desarrolladora BSP de Facebook Meta Business, gestiona la verificación del número de WhatsApp de la empresa, lanza campañas de marketing con su nombre de empresa, genera un ChatBot WhatsApp con inteligencia artificial para la atención personalizada de sus clientes potenciales.

¿Qué es WhatsApp API empresarial y cómo se desarrolla? El API de WhatsApp empresarial es una solución basada en el Cloud APi de WhatsApp, que permite a las empresas integrar las funciones de la aplicación de WhatsApp directamente en sus sistemas internos de la empresa, con varios objetivos: automatizar mensajes y respuestas, poder interactuar de forma autónoma con el cliente via ChatBot WhatsApp con inteligencia artificial o derivar comunicaciones a los agentes humanos que continuarán con esa atención al cliente.

El API de WhatsApp es completamente personalizable, ya que los negocios que opten por este servicio pueden desarrollar continuamente esta herramienta, adaptándola a los servicios que ofrecen en ese momento o las promociones que tengan. De esta forma, el usuario también recibe un trato más rápido y personal, pudiendo tener el seguimiento de su conversación en un mismo lugar.

¿Cuáles son los beneficios de integrar WhatsApp API empresarial a un negocio? Los beneficios derivados de WhatsApp API empresarial establecido por WhatsMarketing son varios para los negocios.

Por un lado, la automatización de los procesos en carritos de compra o seguimiento de productos, permite a los negocios ofrecer respuestas rápidas y precisas a las demandas y consultas de los clientes.

Las marcas lo que buscan es conectar emocionalmente con el usuario, y con WhatsApp API for Business lo pueden hacer, adjuntando mensajes masivos con imágenes o vídeos, catálogos, PDF, con texto y botones de llamada en acción.

Más allá de este servicio, WhatsMarketing cuenta con un plus que ayudará a las empresas a mejorar su comunicación con el cliente desde un IVR telefónico a un WhatsApp de bienvenida, o el novedoso WhatsApp API VOICE de WhatsApp, junto a un CHATBOT WhatsApp de Atención al cliente con integración a los servicios de Inteligencia Artificial.

Por otro lado, esta herramienta permite enviar mensajes masivos vía WhatsApp en tiempo real, por lo que es muy eficiente en la creación de campañas de marketing via WhatsApp personalizadas con multimedia. Asimismo, se pueden lanzar promociones utilizando la nueva plantilla HSM Marketing de WhatsApp API for Business, integrarlos con formularios de contacto en webs y redes sociales y crear automatizaciones de retargeting vía WhatsApp.

WhatsMarketing es una empresa que garantiza la atención al cliente y asesoramiento junto a la mejor consultría del mercado, velando porque sus estrategias tengan el éxito deseado. Asimismo, asesorarán al cliente en la creación del canal de WhatsApp ofreciéndole consejos para incrementar sus clientes y conseguir sus metas.

La integración del WhatApp API empresarial es un paso estratégico en términos de tecnología y una puesta firme por mejorar la experiencia del cliente y aumentar los potenciales clientes.