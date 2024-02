Funda de colchón Niza de Velfont, disponible en Tiendas Pavo

Un descanso placentero durante la noche es clave para tener mayor agilidad mental, productividad y un bienestar integral durante el día. Un aspecto esencial para ello, puede estar en la funda de colchón adecuada. Este es un elemento, especialmente, diseñado para proteger la cama de microorganismos ambientales como el polvo y la humedad, garantizando una mayor higiene y salud para las personas.

Debido a su importancia, este producto requiere tener una calidad premium para que proporcione la protección y el confort necesario para un sueño reparador. En este sentido, Tiendas Pavo, una tienda de referencia situado en Extremadura ofrece la funda de colchón Niza confeccionada con materiales adaptables y altamente protectores que mejoran la experiencia al dormir.

Funda de colchón con calidad superior La funda de colchón Niza, fabricada por la compañía española Velfont, se ha distinguido en el mercado por redefinir el concepto de confort y protección, brindando a los usuarios un producto con altas prestaciones de calidad. Este está fabricado con un 95 % algodón y un 5 % elastano que le proporciona una gran elasticidad y adaptabilidad al producto.

Adicionalmente, su tejido es natural y altamente absorbente, garantizando una mayor higiene al colchón, ya que lo protege de manera integral contra el sudor corporal, la suciedad, el polvo, así como de posibles rozaduras con la base de la cama. Por otra parte, su diseño moderno le aporta una apariencia renovada al colchón.

Otra de las características relevantes de la funda de cama Niza es su versatilidad para adaptarse a diferentes medidas, abarcando altos de colchón desde los 21 hasta los 30 centímetros. Además, la funda no solo mejora el confort, sino que también actúa como una barrera efectiva contra los ácaros y el polvo, proporcionando un ambiente libre de alergias respiratorias para la familia.

Producto con certificación ecológica internacional El modelo de funda de colchón Niza cuenta con la certificación standard 100 by Oeko-Tex ® de clase I y II. Esta etiqueta ecológica internacional avala que el producto ha sido elaborado con textiles libres de sustancias nocivas para la salud. De esta manera, quienes adquieran este producto, podrán disfrutar de una funda de cama ecológica que no causa daños al medio ambiente.

En internet es posible encontrar algunas referencias positivas de la funda de colchón Niza. Los testimonios afirman la eficiencia y la impacto positivo que tiene la funda en la calidad del sueño.

Tiendas Pavo es una empresa familiar con sede física en Extremadura, precisamente en Don Benito, Villanueva de la Serena, Mérida o Almendralejo, entre otras localidades. También, tiene una tienda online en la que ofrecen una amplia variedad de productos para el descanso, entre ellas la funda de colchón Niza.

Actualmente, utilizando el código "SueñoPerfecto", los usuarios podrán disfrutar de un descuento especial por la compra del producto. De esta manera, brindan a los usuarios mayores facilidades para que adquieran una funda de colchón de lujo que les ayude a tener un descanso más placentero.