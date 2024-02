INDYA transforma la nutrición deportiva sincronizando en tiempo real con TrainingPeaks

INDYA, una empresa española que sincroniza con TP para adaptar en tiempo real un plan nutricional a un plan de entrenamiento.

Como todo deportista sabe, los pilares del rendimiento son 3: entrenamiento, nutrición y descanso. Son un equipo, todos son igual de importantes. Dicen que cuando uno falla, falla todo.

2024 es año olímpico y muchos deportistas amateurs han empezado ya a marcarse y planificar sus objetivos deportivos. En esta planificación, es vital que entrenamiento, nutrición y descanso vayan alineados. Esto es realmente complicado, pero si se consigue, la diferencia es enorme.

La buena noticia es que INDYA, la empresa que está revolucionando la nutrición deportiva y TrainingPeaks, la herramienta referente en la planificación del entrenamiento, se han integrado para que el plan nutricional se recalcule en tiempo real a cualquier cambio en el plan de entrenamiento.

En su objetivo de personalizar y flexibilizar la planificación nutricional de cualquier deportista amateur o profesional, INDYA ha conseguido un hito clave, convirtiéndose en una empresa española que sincroniza con TrainingPeaks para adaptar en tiempo real la nutrición a los entrenamientos

Según explica Javi Guerrero, CEO de la empresa, en INDYA tenían claro que una de las mayores fricciones para conseguir, como ellos dicen, “que sea la dieta la que te siga a ti” era la de los entrenamientos. Meter a mano cada semana el plan de entrenamiento y tener que reajustarlo también a mano cada vez que algo cambia, no era la solución ideal.

Con la integración de Strava consiguieron saber con certeza y en tiempo real, no solo si el deportista había realizado el entrenamiento, sino qué entrenamiento exactamente, con qué gasto calórico, frecuencia cardíaca, etc.

Ahora, tras varios meses de trabajo, TrainingPeaks les ha permitido conectarse con su API para integrar los entrenamientos en INDYA y adaptar la planificación nutricional (calorías, macros o grupos de alimentos) en función de estos. Se dice pronto.

INDYA lleva 9 años con la misma visión: la de utilizar la tecnología y los datos para conseguir que cualquier deportista amateur o profesional sepa lo que su cuerpo necesita comer en cada momento.

No les falta razón cuando dicen que las dietas no se ajustan a las apetencias del momento, contexto familiar, vida social, tiempo y nivel de cocina… Hasta ahora las dietas eran el resultado en papel de una consulta de 1 h (como máximo) con un/a nutricionista. Una foto de un momento concreto en el que se decide un menú o unas pautas nutricionales para un mes.

La realidad es que esa misma tarde después de salir de la consulta, lloverá y no se saldrá a entrenar lo que se tenía previsto o no habrá tiempo de ir a comprar lo que se necesitaba para la cena. Y así, irán encadenándose desajustes naturales y poco controlables que harán que ¡sorpresa! no se pueda seguir la dieta.

El día a día de una persona cambia irremediablemente, hay imprevistos, momentos de mayor o menor motivación e innumerables variables que trastocan lo planificado. Sin embargo, los planes de nutrición no se adaptan a estos cambios. Es completamente rígido, como dos vías de tren. Si una persona se sale, descarrila.

No se sabe hasta dónde llegará esta ultra personalización, pero sus dos últimas integraciones con Strava y TrainingPeaks son un gran paso hacia esa nutrición total, flexible, modulable, líquida y que puede reajustarse en tiempo real a los cambios o contratiempos que surjan.