Encontrar una buena oficina en menos de 10 minutos

Encontrar oficina suele ser un dolor de cabeza, no solo por el tiempo invertido en comparar precios y espacios, sino también por la gestión del día a día una vez se ha encontrado. En medio de este escenario y con la intención de transformar esta realidad, surge Sitandplug. Una plataforma que se dedica a ofrecer un servicio de alquiler oficinas radicalmente nuevo, en las ciudades de Madrid y Barcelona. Los servicios de esta proptech con sede en Barcelona son utilizados de forma recurrente por empresas de nueva creación, empresas con políticas híbridas de trabajo o compañías con fuertes expectativas de expansión que no pueden hacer proyecciones sobre el crecimiento de su plantilla a corto o medio plazo. Los fundadores de la compañía, Jaume Iglesias y Ferrán Ramírez, crearon esta herramienta integral, simple, segura y versátil, con el fin de facilitar al máximo la búsqueda y la gestión de oficinas. Pensando tanto en "la mejor solución financiera para la empresa que busca oficina como en el bienestar de los trabajadores de estas" en palabras de su fundador Ferran Ramírez.

Cómo es el servicio de alquiler oficinas a través de Sitandplug La plataforma digital Sitandplug es una herramienta a través de la cual se ofrecen oficinas amuebladas y con todos los servicios incluidos, de distintos tamaños y estilos. Todas ellas se entregan llave en mano y con contratos que se caracterizan por ser flexibles y sin ataduras a largo plazo, pudiendo encontrar oficinas para un mes, un año o varios años. Los interesados pueden entrar en la web de Sitandplug y comparar las oficinas que se encuentran disponibles, con precios, disponibilidad y servicios a tiempo real. Una vez seleccionada la oficina ideal, se agenda una visita en apenas segundos, todo mediante la misma plataforma. Entre las ventajas que ofrece el servicio de alquiler oficinas de Sitandplug destaca la oportunidad de elegir entre más de 4500 oficinas ubicadas en zonas estratégicas de las ciudades de Madrid y Barcelona. El alquiler oficinas flexibles a través de Sitandplug marca la diferencia en el mercado porque ofrece espacios que permiten suplir las necesidades específicas del mercado actual. En ella prevalecen las oficinas que no requieren de reformas y que cuentan con diseños y servicios que buscan maximizar el bienestar del trabajador. Esta diferenciación ha llevado a la empresa a intermediar en operaciones por valor de 10 millones de euros en los últimos 3 años. Asesorando a algunas de las empresas más relevantes del mundo como: Opera.com, Education First, Primagas o Tripledot, entre otras.

La importancia de la versatilidad y el asesoramiento de profesionales Cuando el servicio de alquiler oficinas es práctico y sencillo, se producen dos efectos positivos. En primer lugar, los propietarios consiguen alquilar su espacio mucho más rápido, y en segundo lugar, las empresas interesadas en alquilar oficina o coworking pueden agilizar su proceso de búsqueda en tiempo récord y encontrar la opción más óptima. Estos dos factores se convierten en realidad si las personas eligen plataformas como Sitandplug para alquilar una oficina en Barcelona o Madrid. En Sitandplug se centraliza toda la información en un mismo lugar, sin necesidad de tener que hablar con muchos agentes distintos por infinidad de canales como correos electrónicos, WhatsApp o llamadas. Además, Sitandplug asignará, de forma totalmente gratuita, a un experto con amplia trayectoria en el sector de alquiler de oficinas para que asesore en todo momento a la empresa sobre cuál es la mejor opción a elegir.

Alquilar una oficina no tiene que ser un dolor de cabeza, sino que tiene que ser tan fácil como reservar una habitación hotel, y esto es lo que se ha propuesto Sitandplug con su servicio desde que empezó.