Más de 50 tecnológicas aspiran a los II Premios Solvia PropTECH

Los proyectos finalistas defenderán sus ideas el próximo 15 de febrero delante de un jurado de primer nivel, formado por expertos procedentes de empresas líderes del sector inmobiliario, entidades financieras y de inversión Tras la gran acogida de su primera entrega, Solvia cierra el plazo de inscripción de la segunda edición de sus Premios Solvia PropTECH con 52 candidaturas formalizadas. Esta cifra vuelve a reflejar el éxito de la convocatoria en la captación de proyectos innovadores, y demuestra el papel destacado que las empresas proptech tienen el mercado español.

Estos galardones, organizados por Solvia, con el impulso de Intrum y la inestimable colaboración de TheFringe/LABS, tratan de descubrir, dar a conocer y reconocer aquellas startups cuyo uso de tecnologías impacte positivamente en el ecosistema inmobiliario español. Una apuesta que este año ha quedado plenamente respaldada por la altísima calidad y variedad de las ideas de negocio presentadas, su innovación y capacidad de disrupción en el mercado inmobiliario, así como la originalidad en la introducción de tecnologías o la aplicación de Inteligencia Artificial para la mejora de la eficiencia en la gestión de datos o de la experiencia cliente.

De entre todas las candidaturas presentadas, se designarán las finalistas, que el próximo 15 de febrero deberán defender sus ideas ante un jurado de primer nivel, formado por directivos de empresas líderes en el sector inmobiliario y algunas de las principales entidades financieras e inversores en nuestro país.

Posteriormente, atendiendo a criterios como la relevancia de la necesidad resuelta, la tecnología disruptiva aplicada, el modelo de negocio, la industrialización del modelo y su aplicabilidad en grandes corporaciones o el potencial de crecimiento, el tribunal dará a conocer el ganador de cada categoría -mejor proptech innovadora, mejor tecnología para la comercialización de activos y mejor tecnología para la mejora de la experiencia cliente- en un acto de entrega que tendrá lugar el 6 de marzo en Madrid, en la sede de The Bridge Digital Talent Accelerator, que también colabora en la iniciativa.

El impulso de la sostenibilidad y el liderazgo de la IA marcarán el sector proptech en 2024

La apuesta de Solvia por impulsar, un año más, sus Premios Solvia PropTECH, viene determinada no solo por el creciente número de empresas que están uniéndose al auge proptech, sino también por el interés inversor que despiertan. De hecho, según los últimos datos de Proptech Global Trends 2022, España se encuentra en la novena posición por número de inversores en "property technology".

Ante este avance en la adopción de tecnología en los procesos inmobiliarios, 2024 se presenta como un año clave donde las entidades de este sector tendrán la oportunidad de una mayor colaboración con las empresas tradicionales inmobiliarias. Algunas de las áreas de negocio y oportunidades que marcarán las proptech este ejercicio son las siguientes:

Impulso a la sostenibilidad inmobiliaria. La implementación de tecnologías en la construcción y gestión de propiedades ha propiciado los llamados "edificios inteligentes", que cada vez incorporan más sistemas avanzados de eficiencia energética, monitoreo ambiental y autogeneración de energía. Además, el uso de herramientas de medición avanzadas permite una evaluación precisa del consumo de recursos, facilitando prácticas de construcción más sostenibles. Dado que, según el último informe País de GBCe 2022, de Green Building Council España, cuatro de cada cinco edificios españoles no son eficientes energéticamente, las proptech continuarán teniendo un papel fundamental. Más aún, si se tiene en cuenta que, según el último informe ‘La sostenibilidad en la demanda de vivienda en España’, elaborado conjuntamente entre Fotocasa y Solvia , más de 9 de cada 10 españoles que buscan vivienda consideran importante vivir en una casa sostenible.

La implementación de tecnologías en la construcción y gestión de propiedades ha propiciado los llamados "edificios inteligentes", que cada vez incorporan más sistemas avanzados de eficiencia energética, monitoreo ambiental y autogeneración de energía. Además, el uso de herramientas de medición avanzadas permite una evaluación precisa del consumo de recursos, facilitando prácticas de construcción más sostenibles. Dado que, según el último informe País de GBCe 2022, de Green Building Council España, cuatro de cada cinco edificios españoles no son eficientes energéticamente, las proptech continuarán teniendo un papel fundamental. Más aún, si se tiene en cuenta que, según el último informe ‘La sostenibilidad en la demanda de vivienda en España’, elaborado conjuntamente entre Fotocasa y , más de 9 de cada 10 españoles que buscan vivienda consideran importante vivir en una casa sostenible. La Inteligencia Artificial continuará liderando el sector. La IA seguirá transformando el mercado inmobiliario por su capacidad para percibir el entorno, relacionarse con él, resolver problemas y actuar con una finalidad. Así, al analizar todo tipo de datos, se perfeccionará la posibilidad de realizar valoraciones a gran escala o pronosticar la demanda basándose en información demográfica y económica.

La IA seguirá transformando el mercado inmobiliario por su capacidad para percibir el entorno, relacionarse con él, resolver problemas y actuar con una finalidad. Así, al analizar todo tipo de datos, se perfeccionará la posibilidad de realizar valoraciones a gran escala o pronosticar la demanda basándose en información demográfica y económica. Mayor agilización de los procesos de inversión y acceso a la vivienda. Existen plataformas proptech que facilitan opciones de financiación innovadoras, ofreciendo soluciones flexibles y accesibles que se adaptan a las necesidades de los compradores e inversores. Por otro lado, la digitalización del sector está ayudando a agilizar los procesos de compra y de alquiler, desde la búsqueda de propiedades hasta la firma de contratos. También permite conectar a personas con intereses similares, fomentando soluciones colaborativas para compartir y optimizar el espacio, al tiempo que reducen costes. Este año, todas estas utilidades tendrán más presencia que nunca.

Existen plataformas proptech que facilitan opciones de financiación innovadoras, ofreciendo soluciones flexibles y accesibles que se adaptan a las necesidades de los compradores e inversores. Por otro lado, la digitalización del sector está ayudando a agilizar los procesos de compra y de alquiler, desde la búsqueda de propiedades hasta la firma de contratos. También permite conectar a personas con intereses similares, fomentando soluciones colaborativas para compartir y optimizar el espacio, al tiempo que reducen costes. Este año, todas estas utilidades tendrán más presencia que nunca. Optimización de las soluciones de gestión masiva de activos . Además de la aparición de plataformas destinadas, por ejemplo, a la gestión individual de inmuebles por parte de arrendadores, en los últimos años se ha producido en las compañías inmobiliarias la proliferación de softwares especializados en la gestión de grandes carteras de activos y propiedades, optimizando su registro, historial de mantenimiento, contratos, seguimiento o análisis de rendimiento, o contribuyendo a obtener una visión general de la cartera. Esto ayuda a las empresas del sector a ahorrar trabajo, tiempo y dinero y a ofrecer a sus clientes un mejor servicio. Dada esta combinación perfecta entre eficiencia, innovación y un enfoque centrado en el cliente, la implantación de estas soluciones continuará mejorándose cada vez más.

. Además de la aparición de plataformas destinadas, por ejemplo, a la gestión individual de inmuebles por parte de arrendadores, en los últimos años se ha producido en las compañías inmobiliarias la proliferación de softwares especializados en la gestión de grandes carteras de activos y propiedades, optimizando su registro, historial de mantenimiento, contratos, seguimiento o análisis de rendimiento, o contribuyendo a obtener una visión general de la cartera. Esto ayuda a las empresas del sector a ahorrar trabajo, tiempo y dinero y a ofrecer a sus clientes un mejor servicio. Dada esta combinación perfecta entre eficiencia, innovación y un enfoque centrado en el cliente, la implantación de estas soluciones continuará mejorándose cada vez más. La ciberseguridad, el gran reto que poco a poco va resolviéndose. La intersección entre proptech y ciberseguridad se ha convertido en un desafío dentro del sector inmobiliario, donde la protección de datos sensibles y de las transacciones financieras es fundamental. Considerando que las plataformas proptech manejan datos como información financiera y detalles concretos sobre propiedades, la implementación de medidas robustas es esencial para salvaguardar esta información contra posibles amenazas. Por ello, este año se hará más hincapié en que las plataformas de gestión inmobiliaria cuenten con sistemas avanzados de seguridad, incluyendo la protección contra intrusiones y medidas para prevenir accesos no autorizados, como la encriptación de extremo a extremo y prácticas de autenticación segura.