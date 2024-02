Una distribuidora de energía de Pontevedra condenada a devolución por exceso de facturación

Recientemente, el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de la Coruña condenó a una distribuidora de electricidad a devolver cantidades cobradas en exceso a uno de sus clientes durante 15 años en concepto de tarifa normada o regulada. Esta empresa se encarga de distribuir energía en Pontevedra.

En particular, esta demanda fue efectuada con el asesoramiento de ODICE (Oficina de Defensa e Información del Consumidor Eléctrico). Esta firma se dedica a la auditoría de la facturación de la energía eléctrica. Después de realizar su trabajo, el equipo de ODICE Abogados detectó excesos en este caso particular.

Realizar una reclamación es un derecho fundamental de los ciudadanos En primer lugar, las reclamaciones deben efectuarse sobre una base técnica y jurídica con el fin de garantizar el éxito. Con respecto a esto, después de efectuar una auditoría, el equipo de ODICE Abogados informa a sus clientes sobre cuáles son las probabilidades de obtener una sentencia favorable.

Cabe destacar que la reclamación es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Estos procedimientos se pueden efectuar libremente cuando alguien considera que sus derechos como consumidor han sido vulnerados. A su vez, esto puede suceder por falta de respeto de las normas que rigen los mercados o por incumplimiento de un contrato, entre otros motivos.

Según indican los especialistas de ODICE Abogados, este tipo de actuaciones no es ejercitada con la suficiente frecuencia por parte de los usuarios. En parte, esto se debe a la falta de asesoramiento e información. Además, por este motivo, las comercializadoras de energía eléctrica abusan de sus clientes, tanto en el mercado libre como en el regulado.

Con respecto a esto último, los profesionales de ODICE Abogados indican que hay muchos conceptos opacos que las distribuidoras facturan indebidamente. También se suelen registrar incumplimientos en los plazos de puesta en marcha de una instalación y derechos de acometida que se cobran por duplicado. Por otra parte, este despacho lleva a cabo reclamaciones por fraudes, falta de acceso a la red y daños por cortes.

¿Cómo llevar a cabo una reclamación? La ley vigente ampara el resarcimiento por excesos en las facturas de energía eléctrica. Ahora bien, antes de proceder ODICE Abogados ofrecer realizar un estudio sin coste ni compromiso para evaluar la viabilidad de cada caso.

Después, para conseguir una devolución es necesario realizar distintas gestiones ante las Delegaciones Territoriales de Industria de las diferentes provincias y comunidades autónomas. Todas estas acciones y trámites son realizados de manera integral por el equipo de esta firma.

Por último, los consumidores interesados en reclamar cantidades que les han sido facturadas en exceso pueden contactar al equipo de ODICE Abogados a través de una llamada telefónica, un correo electrónico o accediendo a su plataforma web.