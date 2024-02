Las 10 razones por las que comprarse una bici, por Sanferbike

La bicicleta es un medio de transporte particular que no ha pasado de moda en las últimas décadas debido a la facilidad y practicidad que ofrece la misma para recorrer distancias cortas y no tan cortas. En la actualidad, comprar una bicicleta está en auge tras el surgimiento de movimientos y campañas mundiales que promueven la reducción en el uso de los coches tradicionales y contaminantes. La tienda Sanferbike cuenta con bicicletas eléctricas, montañeras, urbanas, híbridas, infantiles y para carreras, así como otra gran variedad de modelos que cubren las necesidades de cualquier comprador.

10 razones para comprar una bicicleta o regalarla Comprar una bicicleta es una excelente opción para las personas que desean ponerse en forma, perder peso o simplemente mantener un estilo de vida saludable. De igual manera, este tipo de vehículos es perfecto para ahorrar dinero en combustible y tiempo en tráfico cuando se recorren pequeñas distancias. Las bicicletas también permiten a las personas recorrer el mundo de una forma diferente, saludable y entretenida. Al mismo tiempo, fomentan y fortalecen los vínculos con amigos o grupos sociales debido a las múltiples actividades al aire libre que se pueden organizar con las mismas. Además de esto, comprar una bici resulta ideal para cuidar del planeta tierra debido a que la única energía que impulsa este medio es la energía propia del conductor. Muchas personas también eligen comprarse una bicicleta por 3 razones claves: es para todos los bolsillos, hay variedad para todos los intereses y son más divertidas que los vehículos modernos. Como punto extra, las bicicletas aumentan la productividad de quienes las conducen, ya que promueven el ejercicio físico y el contacto con la naturaleza.

¿Dónde comprar una bicicleta de calidad en España? Sanferbike es una empresa reconocida por tener 3 tiendas de ciclismo en la Comunidad de Madrid y una tienda online accesible para personas de toda España. En estas tiendas la compañía cuenta con una gran variedad de bicicletas fabricadas por las marcas más reconocidas del sector. Entre estas marcas se encuentran Trek, Orbea, Cannondale, Scott, BMC, Giant, LIV, Wilier, 3T, Colnago, Littium y otras populares del mercado. La ventaja de comprar bicicletas en Sanferbike es la amplitud en modelos que posee, el cual va desde bicicletas eléctricas para uso urbano y de carretera hasta infantiles, profesionales y gravel. También es importante mencionar que Sanferbike ofrece asistencia técnica, revisión, ajuste y montaje de bicicletas para sus clientes en sus 3 talleres de bicicletas en Madrid. Esto lo hace con el objetivo de mejorar la experiencia de compra de los mismos y garantizarles un producto duradero, seguro y rentable.

En las tiendas físicas y online de Sanferbike están disponibles bicicletas con descuentos y promociones exclusivas para comprar o regalar en excelentes condiciones. Estas bicicletas incluyen en su compra envíos gratuitos y disponen, además, de enormes posibilidades de financiación todo el año.