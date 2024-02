Reinventar las operaciones con herramientas de análisis financiero, por Altair

Para asegurar la rentabilidad de una empresa, hay que generar un estudio de datos financieros para conocer la situación actual e identificar los pasos a seguir en este ámbito.

Hoy en día, existen soluciones de analítica de datos como las que ofrece Altair, que responde a las necesidades actuales del mercado, como la rapidez, control y autonomía. Esta compañía es conocida por reinventar las operaciones en el ámbito de análisis financiero, por medio de herramientas de Inteligencia Artificial que impulsan los resultados al siguiente nivel.

Analítica de datos para la gestión financiera De acuerdo con Growth Force, aproximadamente el 50 % de las pymes no sobreviven los primeros 5 años de gestión, debido a que no cuentan con la capacidad de generar buenas decisiones financieras.

Es por esta razón que la analítica de datos en el ámbito financiero tiene múltiples beneficios, entre los cuales se encuentra conocer la salud financiera, los niveles de solvencia y liquidez, facilitar la entrada de inversiones y alcanzar un punto de equilibrio. Además, esta misma información es fundamental para prevenir posibles crisis e incluso la insolvencia.

Siendo tan relevante para la estabilidad de la compañía, los expertos recomiendan implementar soluciones que respondan a las necesidades específicas de cada organización.

En este contexto, Altair ofrece una plataforma integral para la producción de flujos. Con este sistema se puede tener una visualización más clara de los datos en tiempo real y transformarlos para aplicar aprendizaje automático, sin necesidad de generar un código o procedimientos complejos por cuenta propia. Esto quiere decir que el análisis financieros que permite realizar Altair es fácil de usar y está hecho para adaptarse a las funciones de cada compañía, sin importar su tamaño.

Superar desafíos a nivel empresarial con sistemas de analítica de datos Sin importar el sector en el que se desarrollen, el enfoque principal de las compañías actuales es acelerar la innovación dentro de la organización. Pero es una realidad que las pymes presentan diferentes desafíos que afectan su capacidad de generar una analítica de datos adecuada. Bajo este enfoque, las soluciones de Altair responden a las actividades de este tipo de empresas para que encuentren un enfoque de acción que se adapte a sus funcionalidades.

En líneas generales, se puede crear un flujo de trabajo automatizado que no solo elimina la intervención humana, sino que concilia los informes, agiliza los ciclos e inclusive se puede analizar las condiciones del mercado digital para generar decisiones inteligentes. Por otra parte, tener datos sin procesar puede crear confusiones y esto, a su vez, genera un fraude empresarial que más adelante puede afectar la estabilidad de la empresa.

Un sistema de analítica de datos no solo se encarga de solucionar las actividades de gestión financiera cotidiana, sino que ayuda a mantener un orden en todos los elementos legales del mismo.

Alcanzar el punto de equilibrio financiero es ahora más sencillo con la implementación de IA.