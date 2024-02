Vatios Verdes y los beneficios de instalar paneles solares

El reciente aumento en las facturas de energía ha llevado a una búsqueda urgente de alternativas más rentables y sostenibles. En este contexto, la instalación de paneles solares se presenta como una solución más atractiva que nunca. El compromiso gubernamental con las energías renovables y el incremento en el precio de la electricidad hacen que la inversión en paneles solares sea una elección sensata.

En medio de esto, Vatios Verdes surge como una consultoría energética en Zaragoza comprometida con la reducción de consumos de energía en hogares y negocios. Con una trayectoria de más de 10 años, Vatios Verdes se ha destacado por su enfoque integral, que abarca desde la Certificación Energética hasta la instalación de paneles solares o aerotermia.

Vatios Verdes: redefiniendo la eficiencia energética Vatios Verdes se distingue por operar en dos áreas de negocio claramente diferenciadas. En primer lugar, se especializa en la Certificación Energética, proporcionando servicios a inmobiliarias y particulares para agilizar la venta o alquiler de propiedades bajo la marca Vatios Verdes Inmo Solutions. La segunda área se centra en mejorar la eficiencia energética e instalar energías renovables en hogares y negocios.

Con el objetivo de reducir las emisiones de CO₂, Vatios Verdes trabaja con particulares, pequeñas y medianas empresas, comunidades de vecinos y ayuntamientos. Su enfoque no solo se limita a los paneles solares y sus instalaciones, sino que también promueve un uso responsable de la energía y los recursos disponibles.

Ubicada en el Centro de Incubación Empresarial CIEM, la oficina de Vatios Verdes refleja su compromiso con la sostenibilidad. Este edificio, diseñado con parámetros bioclimáticos, logra un balance neto de emisiones cercano a cero. La energía necesaria se genera a través de paneles fotovoltaicos en la fachada y la cubierta, respaldados por aerogeneradores exteriores. Además, el sistema de geotermia y una caldera de biodiesel garantizan un acondicionamiento óptimo.

Desafíos del sector de energías renovables en España La actualidad del sector de energías renovables en España se ve marcada por desafíos legislativos significativos. El decreto-ley ómnibus, crucial para la inversión en renovables, está en peligro de no ser convalidado, lo que podría resultar en la pérdida de hasta 60.000 millones de inversiones en proyectos de energías renovables.

El Gobierno, consciente de la urgencia, ha tomado medidas para ampliar plazos y evitar la paralización de proyectos. Esta situación destaca la importancia de contar con profesionales como Vatios Verdes, que no solo son expertos en paneles solares y sus instalaciones, sino que también se mantienen al tanto de las dinámicas legislativas para ofrecer soluciones adaptadas a las circunstancias del mercado.

En resumen, en Vatios Verdes trabajan con honradez, eficacia y transparencia para impulsar una transformación hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad, esta consultora energética se presenta como un aliado de confianza en la materia, marcando la pauta en el sector de las energías renovables como uno de los referentes en Zaragoza y España.