El proyecto Aquanostra de Abadecom revoluciona la sostenibilidad

Ante el recrudecimiento del calentamiento global y la realidad del cambio climático, la misión de construir un futuro sostenible se ha vuelto primordial, por lo que la acción decidida resulta crucial. En este sentido, la empresa Abadecom surge como un referente comprometido y dispuesto a trascender los límites tradicionales con su proyecto innovador y patentado: Aquanostra. Este proyecto representa más que una respuesta a la creciente escasez de agua; es una apuesta tangible por la conservación de los recursos hídricos. Aquanostra, captura agua limpia de manera pasiva del aire húmedo, utilizando nanotecnología y procesos de absorción-desorción, contribuyendo así a un futuro sostenible.

Abadecom, revoluciona la sostenibilidad con su proyecto Aquanostra En el panorama de aumento en la demanda internacional de agua, Aquanostra se presenta como un hito en la búsqueda de un futuro sustentable. Este colector de agua potable creado por Abadecom, e impulsado por energía 100 % ecológica y renovable, es una innovación revolucionaria. La máquina no solo ofrece líquido de calidad, listo para beber en entornos urbanos, sino que también se postula como una solución adaptable para comunidades alejadas de las redes hidráulicas convencionales.

Aquanostra responde a la necesidad urgente de cosechar el recurso más vital, el agua, anticipándose al crecimiento proyectado de la población mundial, estimado en 10 mil millones de habitantes para fines del siglo XXI, según la ONU. Este proyecto no solo atiende la escasez general de agua, sino que también aborda el desafío desde una perspectiva sostenible y ecológica.

El compromiso de Aquanostra con la innovación no se detiene en la captura de agua, ya que, además, introduce el sistema de comunicación App Smart Sistems Aquanostra, una aplicación conectada al colector de agua, que permite el monitoreo en tiempo real de parámetros atmosféricos y meteorológicos, como flujo de aire, presión y humedad relativa, proporcionando al usuario la tranquilidad de conocer todos los detalles de la máquina a través de un dispositivo móvil.

Con una humedad relativa del 39 %, el cosechador de agua desarrollado por Abadecom puede producir más de 14 litros de agua lista para consumir cada día. Sus características distintivas, como deflectores segmentados en forma de cuña que facilitan el movimiento de las gotas, eliminan la necesidad de elementos de filtrado y destacan por su diseño modular estéticamente agradable, fabricado con materiales reciclados. Asimismo, el uso de nanotecnología amplía su capacidad para generar mejor calidad de agua.

Abadecom, fabricando un futuro sostenible Abadecom, más allá de su enfoque en la sostenibilidad hídrica con Aquanostra, fabrica productos fotoluminiscentes y plásticos reciclados en variantes de viales, señalética y mobiliario urbano. Estos esfuerzos, combinados con Aquanostra, reflejan su compromiso holístico con un futuro sostenible.