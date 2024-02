Despertar el liderazgo. Una revolución imprescindible para el 2024

La rapidez con la que las condiciones empresariales cambian hoy en día dificulta la planificación a largo plazo y la adaptación a cambios repentinos en el mercado. Y, por otra parte, la alta incertidumbre y la fuerte interconexión y multiplicidad de factores existentes que afectan a las empresas vuelven los entornos tan complejos que dificultan la toma de decisiones informadas y estratégicas, lo que aumenta el riesgo empresarial y hace que surjan grandes desafíos en la gestión eficiente de procesos internos y en la comprensión de las dinámicas de mercado. Ante un escenario así, en el sector empresarial, la mayoría de las industrias han perdido la capacidad de transformar y captar la atención de su público. En este sentido, los líderes se enfrentan a un entorno plagado de dificultades y desafíos, convirtiéndose en la herramienta principal la cercanía con el otro (es decir, su lado más humano) a la hora de empatizar y crecer en el mercado, porque, ante esta complejidad, las personas y las conexiones entre ellas son clave para el éxito organizacional, aunque aun a muchos les cueste creerlo.

Se necesita un nuevo estilo de liderazgo que genere confianza, que inspire y empodere a sus equipos, que sea visionario e innovador y que, por supuesto, sea capaz de hacer evolucionar no solo a la empresa, sino también, y sobre todo, a las personas.

Dentro de las características que definen a este nuevo liderazgo empiezan a entrar en juego aquellas que tienen que ver más con el corazón y la emoción, con el desarrollo personal y no solo con la tan acostumbrada parte técnica, y desarrollar esta parte es lo que supone ahora un gran reto para el líder del siglo XXI.

¿Qué 3 cualidades, al menos, debería tener el nuevo estilo de liderazgo? La adaptabilidad Líderes que saben y pueden ajustarse rápida y eficientemente a los cambios, poniendo a prueba nuevas soluciones y aprendiendo de ellas, aceptando que el error es parte de la evolución en este entorno, y contando con las personas para abrir la mente a nuevos enfoques y opiniones. Líderes que preparan a sus equipos para estar en esa adaptabilidad y mejora continua. Esto facilitará la toma de decisiones ágiles y fomentará una cultura organizacional flexible.

Inteligencia emocional Por fin entran en juego las emociones en el mundo empresarial, y es que la habilidad para entender y gestionar las emociones propias y de los demás va a contribuir a crear un entorno laboral saludable, va a mejorar las relaciones y conexiones entre personas y departamentos. Y es que hasta el jefe más jefe tiene su interior lleno de emociones, es algo innato del ser humano y es la diferencia con las máquinas o con la inteligencia artificial.

Pensamiento estratégico Capacidad para anticiparse al futuro o, mejor dicho, traer el futuro al presente, para desde ahí poder planificar a largo plazo. Esto va a permitir al líder guiar a sus equipos de forma efectiva en un entorno dinámico, y fomentar la resiliencia personal y organizacional.

Sabiendo entonces que el liderazgo al que la sociedad está acostumbrada ha quedado obsoleto, ¿por dónde se empieza? ¿Cuáles serían los primeros pasos a dar para esa transformación? Según la coach Aurora García Alcalde, el foco se debe poner en tres puntos, principalmente:

Desarrollo de habilidades. Es momento de parar y dedicar tiempo a formarse, invirtiendo en desarrollo personal, en un cambio de mindset y en nuevas competencias para liderar desde el corazón y con razón.

Fomentar la comunicación y colaboración. Sin un entorno laboral colaborativo y motivador, será difícil conseguir el compromiso de la gente. La comunicación abierta y el intercambio constante de ideas son necesarios para afrontar la complejidad del entorno, erradicar la soledad del líder y contagiar el sentimiento de pertenencia y unión. Pasar del liderazgo al "equipazgo".

Entrenar la creatividad para innovar. No basta con adaptarse al cambio, hay que ser pioneros en él, innovando. Estimular la innovación mediante la asignación de recursos y tiempo para proyectos creativos que aborden los retos empresariales. Las personas tienen la creatividad bloqueada.

Esta revolución de liderazgo se puede encontrar en el libro de Aurora García Alcalde Ideas para despertar el alma y la creatividad de las empresas, donde la autora comparte, entre otros muchos recursos que fortalecen la capacidad de liderar y conquistar, 10 casos reales de líderes que comparten las buenas prácticas para tener una cultura organizacional centrada en las personas y obteniendo resultados empresariales. Es mucho más que un libro, es una experiencia de transformación, un mapa para la reinvención y una fuente de inspiración inagotable para quienes se atreven a dejar huella.

Con esta obra, Aurora otorga una luz de esperanza a aquellos empresarios que no logran conectar con la realidad que los rodea y no saben cómo impulsar su liderazgo. Si las empresas no entienden a la sociedad moderna ni el entorno tan complejo actual, la crisis de liderazgo se agudizará.

La importancia de liderar pensando en las personas y no solo en los procesos Cuando uno mira hacia atrás y observa cómo han evolucionado las empresas, es obvio que, hasta hace un tiempo, se ponía el enfoque exclusivamente en los procesos y en la mejora de los mismos. Pero lo cierto es que los tiempos han cambiado, y la sociedad de esta nueva era exige focalizarse mucho más en los individuos.

Este cambio de paradigma es precisamente el eje del desarrollo del libro de Aurora García, quien sostiene que el estilo de liderazgo más tradicional centrado en los procesos debe transformarse hacia un abordaje empresarial mucho más humano, sostenible y de plena cercanía con el otro.

Al liderar pensando en las personas, se consiguen construir nuevos líderes que ganan protagonismo en la escena empresarial nacional e internacional siendo sociables, sencillos y conscientes de que los usuarios son lo más importante. Líderes auténticos e íntegros con valores y propósito que consiguen grandes resultados económicos, pero no a costa de los demás, sino con los demás. ¡Juntos!.

El libro de Aurora García sirve de guía para construir nuevos liderazgos empresariales La obra Ideas para despertar el alma y la creatividad de las empresas de Aurora García Alcalde es una invitación a lo nuevo, una puerta de entrada hacia un mundo de reflexiones, estrategias y herramientas que ayudan a construir liderazgos empresariales con conciencia de equipo, solidaridad y sencillez. No se trata de generar ambientes tóxicos de trabajo, sino de recurrir a factores como el compromiso genuino, la creatividad y la diversidad.

La crisis de liderazgo en el sector empresarial se agudiza día a día, pero existe una solución al alcance de la mano. El último libro de Aurora García se presenta como una fuente de inspiración para quienes desean dejar huella y dar el salto.