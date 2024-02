¿Cuáles son los principales beneficios del Programa Kit Digital para las empresas?

Con el fin de promover la digitalización de microempresas, pymes y autónomos, el Gobierno de España, en conjunto con la Unión Europea y los Fondos Next Generation, ha implementado el Programa Kit Digital. La idea tras esta iniciativa es ofrecer a las empresas una serie de beneficios que incentiven su transformación digital.

En este contexto, Agencia CDI surge como experta en digitalización de empresas y está aprobada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como agente digitalizador. Su equipo experto en comunicación, digitalización e imagen, asesora a autónomos, pymes y microempresas a solicitar e implementar el Kit Digital, permitiéndoles disfrutar de todos los beneficios que ofrece esta subvención a fondo perdido, que puede ir de los 2.000 a los 12.000 € y que se podrá solicitar hasta finales de 2024.

¿Qué es el Kit Digital? El Programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España en colaboración con la UE y los Fondos Next Generation que busca ofrecer soluciones para la transformación digital. Hay hasta 12 soluciones diferentes entre las que las empresas pueden escoger, para ajustarse a las necesidades de cada empresa y al presupuesto asignado, que pueden ser aplicadas en todos los sectores empresariales, e incluso para autónomos que no tienen empleados.

El principal propósito del Programa Kit Digital es promover el éxito y el desarrollo de los negocios en España por medio de su transformación digital y fomentar su seguridad, eficiencia y productividad, mediante el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas actuales. Hoy en día, donde la era digital ha hecho que las empresas sean mucho más competitivas, no estar digitalizado constituye una importante desventaja.

Beneficios del Programa Kit Digital Hacer uso del Kit Digital ofrece una gran cantidad de beneficios. En primer lugar, ayuda a desarrollar la presencia en internet de una empresa, haciéndole visible a millones de usuarios cada día. Esto es de suma importancia, considerando que, actualmente, el 95 % de las decisiones de compra se realizan mediante la web.

En segundo lugar, ayuda a tener una mejor gestión de las redes sociales, donde millones de usuarios interactúan a diario para tomar decisiones de compra.

También mejora la comunicación con los clientes, ayuda a optimizar y automatizar procesos, mejorar la gestión de negocios y a aumentar la productividad, entre muchos otros beneficios, mediante el uso de CRM, ERP y otras herramientas. La digitalización también permite aprovechar las herramientas de comercio electrónico y marketplace, así como ciberseguridad, aumentando la protección de datos e información importante de la empresa.

Son muchas empresas las que ahora mismo desean poder acceder al Programa Kit Digital, y la mejor y más efectiva forma de hacerlo es mediante un agente digitalizador con experiencia y con personal especializado dedicado a ello, como Agencia CDI. En ella, tanto microempresas, como pymes y autónomos, pueden encontrar el asesoramiento y el apoyo necesario para solicitar e implementar el Kit Digital.