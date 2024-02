Fresh OCS y su servicio de cafeteras para empresas

Después del agua, el café es la bebida más consumida por las personas alrededor del mundo y parte de su consumo se da en un ambiente laboral. Por esta razón, uno de los instrumentos que no pueden faltar en las empresas es una cafetera para oficina.

Fresh OCS es una productora con más de 40 años cumpliendo con la misión de llevar café de especialidad, saludable y natural desde el origen a empresas concienciadas con el medioambiente y la sostenibilidad, que están en busca de un servicio de café para oficina único y sin mayores inversiones.

Beneficios del café en las oficinas El consumo de café en el entorno laboral es un comportamiento casi rutinario. Gran parte de los trabajadores que se desenvuelven en una oficina consumen café, sin embargo, en ocasiones, deben ausentarse del lugar de trabajo para poder adquirir su bebida. Esta situación puede evitarse con una cafetera para oficina, permitiendo que los empleados puedan conseguir una taza de café en la propia empresa, optimizando de esta manera los tiempos de actividad y de descanso y ocio.

Aunado a ello, disfrutar de una taza de café en la oficina aumenta la productividad del personal, ya que se evita perder el tiempo en viajes a locales externos en busca de café, lo que le permite al equipo mantener su enfoque en las tareas pendientes y hacer los descansos cuando el empleado lo considere necesario.

En relación con lo anterior, incorporar una cafetera para oficina genera mayor flexibilidad, debido a que las opciones de descanso y esparcimiento se concentran en el propio lugar de trabajo, creando espacios de encuentro entre compañeros. Todos estos beneficios se traducen en empleados más felices.

Consideraciones sobre el consumo de café en empresas Si bien el consumo de café trae muchos beneficios, tanto en el ambiente laboral como en la salud de los empleados, no se debe abusar de su uso, ya que puede afectar negativamente la salud de los trabajadores.

Se ha comprobado que la cafeína ayuda a mejorar la concentración y aumentar la energía, pero también que puede causar ansiedad, insomnio y dolores de cabeza, por lo que debe consumirse con prudencia. Por otra parte, consumir excesiva y constantemente cafeína puede reducir los efectos de esta bebida en el organismo, ya que el cuerpo se acostumbra a ella. Por ello, los expertos recomiendan no beber más de cuatro tazas de café diariamente, distribuidas a lo largo del día.

Por lo tanto, para poder aprovechar al máximo las bondades del café y cómo influye en la productividad de los empleados, es necesario establecer límites claros sobre su consumo, de manera que no afecte negativamente o suponga un riesgo para su salud ni interfiera con su rendimiento laboral.