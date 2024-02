Tres tratamientos top aptos para todo tipo de cabellos, en Salón Toro

El invierno no solo trae consigo bajas temperaturas y días más cortos, sino también desafíos adicionales para la salud capilar. Así como la piel sufre las inclemencias del tiempo, el cabello también se ve afectado por el frío y otros factores ambientales. Es por ello que adaptar la rutina de cuidado capilar se vuelve esencial durante esta estación. Míriam Pires (@mii.dresshair) y Ángela Revuelta (@angelarevueltaone), profesionales de Salón Toro, comparten sus recomendaciones de tres tratamientos top, aptos para todo tipo de cabellos.

Botanic Scalp Peel de Víctor Toro Hair Care En el podio de cuidados para las fibras capilares, se encuentra el tratamiento recomendado por Míriam Pires, Botanic Scalp Peel. Se trata de un innovador peeling botánico prebiótico que se desempeña como un tratamiento altamente efectivo para la exfoliación de los folículos del cabello. Desarrollado con la finalidad de equilibrar, purificar y mantener el cuero cabelludo en condiciones óptimas, Pires sostiene que el Botanic Scalp Peel es un tratamiento imprescindible para fortalecer y mantener el cuero cabelludo sano y equilibrado dentro de cualquier régimen de cuidado del cabello.

OLAPLEX Chelating + 4 en 1 Por otro lado, las profesionales de Salón Toro recomiendan el tratamiento OLAPLEX Chelating + 4 en 1, ideal para todo tipo de cabellos, ya que es una poderosa técnica que elimina partículas nocivas sin causar daño al pelo. Su capacidad para limpiar el cuero cabelludo y proporcionar protección antioxidante contra la contaminación ambiental y los radicales libres lo convierte en un aliado indispensable para el cuidado capilar durante el invierno. Este tratamiento, dirigido a todo tipo de cabellos, no solo promueve colores vibrantes y resultados de aclarado consistentes, sino que también restaura el brillo natural, la suavidad y la manejabilidad mediante la combinación del tratamiento chelante con la mascarilla 4 en 1.

K-PAK de Joico Ángela Revuelta destaca el tratamiento estrella de Joico, K-PAK. Este proceso, que opera en cuatro pasos, se especializa en la reconstrucción y protección del cabello dañado. Rico en aminoácidos y proteínas de queratina, K-PAK repara el cabello desde el primer uso, devolviéndole su brillo y salud originales. Con ingredientes como el extracto de Guayaba y el aceite de Onagra, el K-PAK además protege contra los rayos UV, al tiempo que restaura la flexibilidad y manejabilidad del cabello.

Quienes piensan que su cabello es una causa perdida, encuentran en estos tratamientos de Salón Toro, un héroe para las fibras capilares dañadas. Mientras que, quienes buscan mantener el cabello cuidado en invierno, pueden aplicar estas técnicas como medidas preventivas para lucirlo espléndido todo el año. De la mano de los tratamientos de Salón Toro y su enfoque personalizado en cada cliente, el invierno ya no es un obstáculo para lucir una melena radiante y saludable.