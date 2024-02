Allianz Partners España recibe el premio Excelencia de La Razón

Borja Díaz, CEO de la compañía, recogió el galardón en la V edición de los Premios Excelencia Empresarial, presidida por Francisco Marhuenda, director de La Razón, y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE Allianz Partners España ha recibido el Premio Excelencia de La Razón en la V edición de los Premios Excelencia Empresarial de La Razón, una gala que destaca la labor de 19 empresas españolas que son líderes en sus respectivos sectores. Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España, recogió el galardón por el Modelo de Gestión y Calidad en Atención al Cliente que la compañía defiende en el sector del Seguro.

Díaz agradeció a La Razón este reconocimiento, destacando tres puntos clave en el éxito de la compañía: "Primero, Allianz Partners se caracteriza por ser una compañía de valores, plenamente inclusiva y diversa. Por otro lado, fomentamos la innovación y la tecnología en todos nuestros procesos, desde la robotización hasta el uso de la Inteligencia Artificial. Y, tercero, buscamos siempre la satisfacción del cliente a través del trato humano y cercano que nos caracteriza".

El CEO también hizo hincapié en la estrategia de Sostenibilidad que defiende Allianz Partners España: "Todo lo que hacemos en nuestro negocio es sostenible, lo tenemos completamente interiorizado en los procesos y queremos seguir avanzando en este sentido". Además, quiso dedicar el galardón a los colaboradores que forman parte de Allianz Partners España y que son el motor de la compañía: "Ellos son los que hacen posible el éxito empresarial y por eso este premio les pertenece", añadió.

Es la tercera vez que la labor de Allianz Partners España es premiada por La Razón. En 2022, la cabecera reconoció el Liderazgo de la compañía en los Seguros de Viaje y en 2023, recibió el premio a Multinacional del Año en el sector del Seguro.

La gala estuvo presidida por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, Andrés Navarro, consejero delegado de La Razón y Francisco Marhuenda, director del periódico, quien quiso destacar el papel tan importante que las empresas desempeñan en la sociedad. "No debemos olvidar que el empresario siempre busca generar riqueza para los demás, para ser útil y favorecer a su comunidad", afirmó.

Garamendi, por su parte, quiso felicitar a todos los premiados y animarlos a poner el foco en la innovación y la tecnología, "no tenemos que verlo como algo que va a ocurrir en el futuro, sino como una transformación que está pasando ya, en el presente". El presidente de la CEOE también destacó la importancia de las inversiones para que las empresas puedan crecer y desarrollarse y defendió un marco jurídico seguro que no ponga trabas a la actividad empresarial.