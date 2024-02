Eviden se sitúa en una posición notable con "proyección muy alta" en el Universo Penteo S/4HANA 2023

Eviden, el negocio del grupo Atos líder en el ámbito digital, cloud, big data y seguridad, se sitúa en una posición "notable" y con una "proyección muy alta" en el Universo Penteo S/4HANA 2023. Entre sus fortalezas, Penteo destaca la posición consolidada de Eviden en clientes de sectores industriales, servicios públicos e infraestructuras, reforzada por un crecimiento notable en la prestación de servicios de SAP S4/HANA, por encima del 15% Además, son referencias muy relevantes por su alta calidad y amplitud de servicio, que abarcan la mayor parte de los módulos ofrecidos. Asimismo, Penteo valora muy positivamente la innovación de Eviden en producto con soluciones verticales y refuerzo de capacidades.

Eviden ha migrado a SAP S/4 HANA las soluciones verticales certificadas por SAP para Aguas y Energía: Waterpack (Agua) y EnergyPack (Energía). Complementando estas soluciones, Eviden cuenta con herramientas para el cálculo de la huella de carbono en el ámbito de sostenibilidad, con una importante referencia en Fashion & Beauty (con información de origen tanto SAP y no SAP, pero una solución basada en SAP). Adicionalmente, Eviden continúa con la evolución en capacidades de servicio en localizaciones concretas, como la creación del Global Delivery Center en Tenerife para el despliegue de proyectos BTP y S/4HANA.

Propuesta de valor

En la propuesta de valor de Eviden, Penteo destaca su conversión a S/4HANA. Los proyectos de conversión de consultoría se sustentan en la funcionalidad de las soluciones y su alineación con los procesos de negocio, apoyándose en herramientas de Process Mining como Celonis o SAP Signavio, y en la compatibilidad de la solución actual con SAP S/4, incluyendo transacciones, código personalizado y complementos. Eviden dispone de 2 herramientas/aceleradores desde los que articula sus assessments y estrategia en torno a S/4HANA: Quad4 Assessment Model, para transformaciones con foco en el Process Mining, la estrategia, la Arquitectura y sus beneficios; y Ready4S/4 que se enfoca a conversiones y migraciones al Cloud.

En el ámbito de implantación S/4HANA, Penteo destaca que Eviden, en sus proyectos RISE with SAP, emplea su metodología "Smart Guide 2.0", basada en SAP Activate, que incorpora una completa selección de plantillas para el trabajo en los diferentes "work packages" a cubrir por las diferentes "streams de trabajo" en las diferentes fases del proyecto. Además, recientemente Eviden ha liberado una nueva herramienta de gestión de proyectos ProdeLAS.

Eviden también ha lanzado su paquete RISE++, que además de las ventajas de RISE with SAP: Cobertura end to end, desde la concepción de la estrategia y el análisis del valor y el roadmap de la estrategia Cloud, la implantación de la solución, maximizando el valor para el negocio y el uso de las nuevas tecnologías como BTP y Ariba, maximiza con aceleradores preconfigurados por industria, Industry cloud solutions, etc.

Desde el año 2000

Eviden ofrece en España servicios SAP desde el año 2000 y servicios SAP S/4HANA desde 2019, con una plantilla dedicada de más de 200 profesionales locales y más de 9.500 en el mundo. A nivel global, mantiene el nivel Platinum SAP. Además, dispone de la metodología Smart Guide 2.0 para despliegues de S/4 HANA y cuenta con certificaciones en SAP Activate. Adicionalmente, dispone de certificaciones con varios players tecnológicos, como Platinum Partner con SAP y Oracle, alianzas globales estratégicas con Microsoft, alianzas globales con AWS como Advanced Consulting Partner, con Google Cloud y con ServiceNow como Elite Partner. También cuenta con la Certificación ISO 9001, Certificación ISO 20000, Certificación ISO 27000, Certificación ISO 45001, Certificación ISO 14001, Certificación CMMI SVC 3, Certificación CMMI DEV 3.

Universo S/4HANA

Penteo define a los integradores SAP S/4HANA como aquellos que ofrecen un porfolio completo que englobe servicios basados en la gestión completa del ciclo de vida de soluciones S/4HANA. En este porfolio se incluirían los servicios de consultoría para determinar la estrategia de conversión a S/4HANA, los servicios de diseño, construcción, implantación de soluciones y los servicios de administración o mantenimiento S/4 HANA. Además de formación e innovación alrededor de S/4HANA. Complementariamente, estos integradores pueden proveer del hardware y la infraestructura asociada, así como ofrecer soluciones paquetizadas para sectores concretos.

El estudio analiza ámbitos como servicios de consultoría -assessment de S/4 HANA, consultoría de conversión y roadmap de despliegue-, plataformas HANA -S/4 HANA On premise y Cloud-, implementación -desarrollo, integración con soluciones y movilidad, mantenimiento y soporte-, y formación e innovación a usuarios e innovación alrededor de S/4HANA.